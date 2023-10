i5 Touring komt er ZO uit te zien, mooi hè?

We weten hoe de BMW i5 Touring eruit ziet (ja, heel erg mooi)

Het is misschien wel de auto waar iedereen in elke commentsectie en linkerbaan van de Autobahn op wacht: de BMW i5 Touring. Deze auto combineert namelijk precies wat wij willen: een ruime premium zakenauto voor de hele familie. En zoals @wouter al zei tijdens de rijtest: eentje die exceptioneel goed rijdt.

Natuurlijk, de BMW 5 Serie Touring en i5 Touring zijn een publiek geheim. Iedereen weet dat de auto eraan komt. BMW heeft ze immers al beide bevestigd. Hoe ze eruit komen te zien, dat is nog wel onduidelijk. Of beter gezegd, dat was onduidelijk. Want dankzij Wilco Blok en Cochespias hebben we namelijk de patenttekeningen van de Pamperbombers uit München.

i5 Touring

De nieuwe BMW 5 en i5 zijn puik uitziende auto’s. Je moet ‘m eventjes in het echt aanschouwen om de auto goed te kunnen waarderen. het enige dat een beetje wennen blijft, is de aflopende kofferbak. Een beetje als een dameshond die een plasje doet loopt de ruglijn af. het is niet direct lelijk, maar het doet wel wat af aan de dynamische proporties. De reden dat BMW gekozen heeft voor de achterzijde is efficiency.

Bij de i5 Touring komt deze te vervallen. Sterker nog, je ziet dat de middenlijn nu oploopt. Het geeft de auto juist een bijzonder dynamisch voorkomen.

Techniek 5 Touring

Voor de technische gegevens raadplegen we de onvolprezen ynguldyn van Bimmerpost. De BMW 5 Serie Touring komt er als 520d en 520d xDrive. De elektrische Fünfer is er als i5 eDrive40 en i5 M50 xDrive. In juli komen daar nog een paar smaakjes bij: de 530e, 530e xDrive en 540d xDrive.

Betreft de i5 Touring, precies een jaar later (juli 2025) staat er een kleine update gepland. Wat die wijzigingen betreffen, is niet bekend. Het kan zijn dat er nieuwe elektromotoren en accu’s op de planning staan, want voor een facelift lijkt het nog ietwat aan de vroege kant.

De BMW 5 Serie Touring krijgt de fabriekscode G61 mee, deze code geldt ook voor de elektrische versie. Naast de gewone 5 Serie en i5 Touring staat er óók een M5 Touring op de planning. Die krijgt als interne fabriekscode ‘G99’ mee (de gewone sedan is de G90). De M5 Touring was er als E34 en E61, maar beide keren was dat geen succes. De G99 M5 krijgt aandrijflijn van de XM mee. Dat betekent de ‘S63B44’ V8 met elektromotor. Deze leveren gezamenlijk 718 pk.

De productie start in maart 2023. De BMW 5 Touring blijft to februari 2031 in productie. Althans, dat is de planning.

Met dank aan Wilco Blok!