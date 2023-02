De Wegenwacht komt je uit de brand helpen met een ID. Buzz

Maak kennis met de ID. Wegenwachtbuzz.

Is de Volkswagen ID. Buzz de meeste praktische bedrijfswagen? Nee. Is het de meest voordelige? Ook niet. Het is wél een milieuvriendelijke bedrijfswagen en dat is voor sommige bedrijven reden genoeg om deze bus aan te schaffen. Daarnaast is de ID. Buzz met zijn retrodesign natuurlijk een leuk uithangbord, ook niet onbelangrijk.

De ANWB shopt al jarenlang bij Volkswagen, dus het viel te verwachten dat de Wegenwacht ook in een ID. Buzz ging rijden. Des te meer omdat ze ook al Volkswagen ID.4’s in hun vloot hebben.

De Wegenwacht heeft momenteel 110 ID.4’s rondrijden en daar komen nu 30 ID. Buzz Cargo’s bij. Deze hebben onder andere een starthulpinstallatie, meerdere accu’s, een universeel reservewiel en natuurlijk het nodige gereedschap aan boord. Al met al komt er zo’n 600 kg aan extra gewicht bij.

Meer gewicht betekent natuurlijk minder range. De ID. Buzz Cargo heeft met zijn 77 kWh-accupakket een WLTP-actieradius van 424 km, maar de Wegenwacht rekent op flink minder. Ze verwachten maar 250 km ver te komen op één lading. Dat is niet heel riant.

Om stilgevallen elektrische auto’s te hulp te schieten kan de ID. Wegenwachtbuzz ook een mobiele oplader meenemen in de vorm van een aanhangwagen. Daarmee zal de range dus nóg kleiner worden. Het kan dus zijn dat ze de mobiele acculader zelf ook even moeten gebruiken.

Bij de Wegenwacht zijn ze niet de enigen die een ID. Buzz hebben besteld, want er staan momenteel al 386 exemplaren op Nederlands kenteken. Daarvan is zo’n driekwart een ID. Buzz Cargo.