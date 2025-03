Huh, Tesla brengt Model Y uit met maar 150 pk

Een Tesla die niet vooruit te fikken is? Het bestaat in vorm van een 150 pk Tesla Model Y.

Voor dit verhaal moeten we naar Singapore. Een dwergstaat waar het extreem bijzonder is om een auto te bezitten. Waarom? Omdat de overheid ze peperduur heeft gemaakt met strenge belastingen. Met een uitstekend metrosysteem heb je nauwelijks een auto nodig in het land, vandaar dat de overheid het liefste heeft dat zo min mogelijk mensen een auto rijden.

Toch zien ook autofabrikanten hier een markt. Hoe klein ook. Door speciaal voor de markt in Singapore een auto aan te passen hopen ze er toch verkopen te pakken. Tesla doet dat nu met een Model Y die nog geen 150 pk heeft. Wat?

In januari van dit jaar werd de gefacelifte Model Y in Singapore gelanceerd. Nu is daar een nieuwe instapversie aan toegevoegd. De Model Y Rear-Wheel Drive 110. Die kennen we hier niet! Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze variant een bescheiden 110 kW (148 pk). Dit is een stuk minder dan de reguliere Model Y RWD, die 342 pk levert.

Wat is dit?

Singapore hanteert een uniek COE (Certificate of Entitlement) systeem, waarbij auto’s in categorieën worden ingedeeld. EV’s met maximaal 150 pk vallen in de goedkopere ‘Category A’. Dit betekent een aanzienlijk lagere COE-prijs. Momenteel is het verschil tussen Category A en B zo’n SGD 22.388 (omgerekend € 15.500). Serieus geld natuurlijk.

Naast een lagere aanschafprijs profiteert de Model Y Rear-Wheel Drive 110 ook van een fors lagere wegenbelasting. Waar de reguliere RWD-variant in Singapore SGD 3.478 (€ 2.400) per jaar kost, is dat bij de 110-variant slechts SGD 1.562 (€ 1.100).

Behalve het lagere vermogen blijft de auto grotendeels hetzelfde. De Model Y Rear-Wheel Drive 110 gebruikt dezelfde 62,5 kWh LFP-accu, waarmee hij volgens de WLTP-cyclus tot 466 km haalt. Qua prestaties krijg je hele andere koek. Een sprint naar 100 km/u van 9,6 seconden voelt niet echt als een Tesla. Ter vergelijking, de reguliere RWD doet diezelfde sprint in 5,9 seconden.

Hier in Nederland hoef je een Tesla Model Y met 150 pk niet te verwachten. Europa kent geen COE-achtige beperkingen (gelukkig maar). Wij hebben onze eigen autobelastingen ellende, zoals de BPM. (via paultan)

Met dank aan Wouter voor de tip!