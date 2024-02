BMW iX2 instapper is net zo handig en schoon

Met de BMW iX2 instapper heb je (veel) minder power, maar is dat zo erg?

Bij Autoblog hebben we bijna altijd de vaste redenering dat elke auto beter wordt van 100 pk extra. @Wouter heeft die uitspraak legendarisch gemaakt, door ‘m geregeld te herhalen, alhoewel @martijngizmo de gene is die ‘m heeft bedacht.

Maar soms kan er weleens een uitzondering zijn en deze BMW iX2 instapper lijkt zo’n auto te zijn, zoals wel vaker met elektrische auto’s.

eDrive20

De BMW iX2 instapper is namelijk hier! Ze noemen ‘m de ‘iX2 eDrive20’ en hij staat dus onder de iX2 eDrive30. Duh! Deze heeft geen vierwielaandrijving, maar voorwielaandrijving. Dat komt omdat BMW de motor aan de achterzijde heeft weggehaald ten opzichte van de ’30’. De elektromotor op de vooras lever 204 pk en 300 Nm en vuurt die power af op de voorwielen.

Van 0-100 km/u accelereren is in 8,6 seconden achter de rug, terwijl de topsnelheid 170 km/u bedraagt. Dat zijn niet heel erg indrukwekkende waarden. Maar met een elektromotor maat het vermogen en de absolute prestaties iets minder uit. Vanwege de range wil je toch niet harder dan 150 km/u (op de Autobahn of in Mexico-Haven) en de acceleratie voelt bij een EV altijd vlotter aan dan de cijfers suggereren. Het eerste gedeelte van de acceleratie gaat vlot door de directe gaspedaalrespons.

Accu BMW iX2 instapper

Het belangrijke is dat de BMW iX2 eDrive20 deelt met zijn dure broer, is diens accu. Daarom is dit een leuke aanbieding, want je hebt namelijk de beschikking over dezelfde 64,8 kWh batterij. Soms hangen fabrikanten achter de instapper een eenvoudig accupakket met minder capaciteit, maar daar is nu geen sprake van.

Ook kun je ‘m net zo vlot laden: maximaal 130 kW. Vanwege minder aandrijflijnverliezen (ja, die heb je dus ook bij een EV zij het op een andere manier) kom je met de BMW iX2 instapper dus verder op een volle accu dan de duurdere variant.

Prijs BMW iX2 eDrive20

De iX2 eDrive 20 gaat volgende maand in productie. Bestellen kan nu al, evenals configureren. De vanafprijs is 49.975,60 euro. Dat is bijna 10 mille minder dan de iX2 xDrive 30. Met het M Sportpakket (dat je ziet op de persfoto’s) is de vanafprijs 53.972,20 euro.

Concurrentie

Kijken we eventjes naar de concurrentie: de Polestar 2 is er vanaf 44.950 euro. Voor die bedragen komen de Tesla Model Y, Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 ook binnen bereik.

Mocht je benieuwd zijn hoe @wouter eruit ziet in een houthakkershirt, check dan onderstaande video: