Porsche Panamera 4(S) e-Hybrid: meer range, sneller laden

Porsche heeft twee nieuwe E-Hybrid varianten van de Panamera gepresenteerd.

Toen Porsche de grondig vernieuwde Panamera onthulde werd meteen al bekend dat er meerdere hybride varianten zouden volgen in een later stadium. Dat ‘latere stadium’ is nu aangebroken, want dit zijn ze!

Als aanvulling op de reeds bestaande Turbo E-Hybrid zijn dit de Porsche Panamera 4 E-Hybrid en de 4S E-Hybrid. Belangrijk voor de Nederlandse markt, want op papier zijn de hybrides schoner. Dat betekent minder CO2 uitstoot en dus een lagere BPM wat weer resulteert in een schappelijkere aanschafprijs ten opzichte van een niet hybride.

De nieuwe Porsche Panamera 4 E-Hybrid combineert een 2.9 liter V6 biturbo van 304 pk met een 190 pk / 450 Nm elektromotor en een 25,9 kWh bruto accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 470 pk en met 650 Nm koppel valt er weinig te klagen. De instapper onder de hybrides sprint in 4,1 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 280 km/u. Porsche communiceert een rijbereik van 96 kilometer.

Daarboven staat de Porsche Panamera 4S E-Hybrid. Dezelfde krachtbron en aandrijflijn, maar dan in combinatie met vierwielaandrijving en meer power. De zespitter levert nu 353 pk en het systeemvermogen bedraagt 544 pk en 750 Nm koppel. De sprint naar 100 km/u is in 3,7 tel voltooid en de topsnelheid bedraagt 290 km/u. Je vraagt je bijna af waarom je nog voor de extremere 680 pk hybride zou gaan. Dit is meer dan zat.

Verbeterde actieradius, sneller laden

Twee belangrijke ontwikkelingen vormen de basis van de Porsche Panamera hybride. Dat is eerste is het theoretische elektrische rijbereik van 96 kilometer WLTP als je netjes stekkert. Het tweede is sneller opladen dankzij een nieuwe hoogvoltageaccu. Deze batterij heeft dezelfde afmeting, maar ongeveer 45 procent meer capaciteit. Aan een 11 kW lader is de accu in 2 uur en 39 minuten vol.

Nieuwe rijmodi

Als koper van een nieuwe Porsche Panamera E-Hybrid heb je tevens kersverse rijmodi om mee te spelen. Er zijn vier nieuwe rijmodi om uit te kiezen. Bovendien zijn Sport en Sport Plus geoptimaliseerd ten opzichte van het oude model. Een nieuwe modus is bijvoorbeeld Hybrid Auto. In deze setting werkt de auto samen met het navigatiesysteem. In stadsverkeer worden de elektrische kilometers gemaximaliseerd voor betere efficiëntie. Als de accu onder een bepaalde minimumwaarde komt schakelt de auto automatisch over op Hybrid Auto.

Ook nieuw zijn E-Hold en E-Charge. Met E-Hold wordt het laadniveau van de batterij in stand gehouden voor later gebruik. Stel je wil elektrisch rijden door de stad, maar je bent nu nog op een N-weg aan het rijden dan kun je E-Hold inschakelen. Met E-Charge helpt de 2.9 biturbo V6 om de batterij buiten de stad en boven 55 km/u op te laden tot 80 procent.

Dynamischer onderstelsysteem

Standaard is iedere Porsche Panamera uitgerust met adaptieve luchtvering met 2-kamertechnologie, inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM). Wil je de volgende stap dan kun je optioneel kiezen voor het Porsche Active Ride onderstelsysteem. Dit onderstel zorgt dat de vering altijd waterpas blijft, of je nu hard aan het sturen bent of comfortabel aan het cruisen. Onder alle omstandigheden is er met dit optionele onderstel sprake van maximaal comfort, bijvoorbeeld in het wegfilteren van oneffenheden op de weg of bij drempels.

Bestellen maar!

Porsche Nederland zegt dat de orderboeken van de nieuwe Panamera 4 E-Hybrid en de Panamera 4S E-Hybrid geopend zijn. Prijzen zijn in het persbericht nog niet bekendgemaakt. De 4S E-Hybrid is net een tandje lekkerder aangekleed met standaard 20-inch AeroDesign wielen, zilverkleurige sportuitlaten en rode remklauwen.

Leveringen van de nieuwe Panamera E-Hybrid vinden plaats vanaf het tweede kwartaal van dit jaar.