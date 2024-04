BMW (i)X3 wordt radicaal anders en blijft hetzelfde

Huh? Er komt een interessante tweedeling bij BMW wanneer het gaat om de X3 en iX3.

Toen Tesla het (premium) EV-segment op stelten zette, hadden de Duitse drie ineens alle drie een strategie om ook vrij gemakkelijk een potente EV op de markt te zetten. Men neme een reeds bestaand SUV-platform, legt er een accupakket en een set e-motoren onder en je krijgt een EV met -voor die tijd- redelijke specs. Audi en Mercedes probeerden met een heel ander uiterlijk nog te verdoezelen dat de (Q8) e-tron en EQC gewoon een Q5 en een GLC zijn. BMW deed er wat minder moeilijk over.

BMW X3 (G01) BMW iX3 (G08)

BMW X3 vs iX3

Met iets hertekende bumpers, blauwe accenten, nieuwe velgen en dus elektrotechniek, zette BMW gewoon een elektrische versie van de X3 in de markt genaamd iX3. Tijdens de LCI werden beide modellen zij aan zij vernieuwd. Nu er een nieuwe generatie aan de horizon staat, is de vraag of dit hetzelfde gaat blijven. Ja en nee.

Tweedeling

Met de geluiden van betrouwbare bronnen en BMW die de Vision Neue Klasse X onthulde, zit er een nieuwe iX3 aan te komen op de gloednieuwe Neue Klasse-architectuur. Sterker nog: er is een grote kans dat we de X3 eerder gaan zien dan de 3 Serie NK. Begin deze week kwamen echter deze foto’s naar buiten van ‘de nieuwe X3’. Dan lijkt het ineens alsof we kijken naar de huidige G01 met een 5 Serie-neusje. Zo radicaal is die nieuwe iX3 dus niet. Toch?

Welnu, de Vision Neue Klasse X wordt de nieuwe iX3. Maar de X3 gaat nog niet met pensioen en krijgt een opvolger in de vorm van de vierde generatie genaamd G45. Oftewel: BMW blijft de X3 en iX3 zij-aan-zij bouwen, maar verandert de insteek. De modellen weken compleet los van elkaar. Ze blijven beide X3 heten, al wordt de NK X dus iX3.

Verschillen

Het belangrijkste verschil tussen de twee wordt uiteraard dat de iX3 enkel met elektrische aandrijving wordt gebouwd. Het is immers een uniek EV-platform. Alle nieuwe innovaties die BMW heeft bedacht voor de Neue Klasse-modellen krijgen we te zien in de iX3: het wordt een radicaal ander ding dan de huidige iX3.

Dat terwijl de X3 G45 juist een manier lijkt te zijn om de insteek van de G01 nog even uit te breiden tot het eind van dit decennium. Zoals gezegd gaat ‘ie erg op zijn voorganger lijken met nieuwe styling en een interieur geleend uit andere recente BMW-modellen zoals de 5 Serie. Qua motoren krijgt deze juist geen elektro-versie meer, maar gaat het om de laatste generatie benzine- en PHEV-aandrijving. Wel wordt door BMWBlog bevestigd dat de BMW X3 M40d met pensioen gaat. We verwachten nog wel wat mildere diesels, maar de dikke M-beuker dus niet meer.

We willen toch even benoemd hebben dat BMW had beloofd dat de elektrische modellen geen uniek design krijgen, maar nu dus toch een radicaal nieuwe EV naast een soort liflafje uitbrengt. Hmm?