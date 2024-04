Uitslag GP China 2024: Checo niet eens tweede!

Lees hier de uitslag van de GP China 2024.

Je verwacht het niet, maar Max Verstappen heeft de GP van China 2024 gewonnen. De Nederlander was weer eens oppermachtig.

Na 5 jaar keert het Formule 1-circus terug naar het Shanghai International Circuit. het afgelopen weekend viel het al op dat de baan in staat was om voor wat verrassingen te zorgen, als je de enorme overmacht van Red Bull niet meerekent.

Start

De start verliep vrij vlekkeloos. Max Verstappen reed vrij makkelijk weg. De grote verrassing was Fernando Alonso. In de opwarmronde was hij al bezig flink zijn banden op te warmen en daar maakte hij gebruik van. Via de buitenkant van de bocht passeerde hij Pérez en kwam hij in de buurt van Verstappen. De Nederland reed uiteindelijk vrij makkelijk weg, maar de inhaalactie buitenom op Pérez was van grote schoonheid.

Al in ronde 14 gingen beide Red Bull-coureurs de pits in om hun medium-banden van harde banden te wisselen. Het toont een beetje de overcapaciteit van het team uit Milton Keynes. Verstappen weet wel het tempo sneller op te voeren dan zijn teamgenoot, die nu eindelijk doet wat er van hem verlangd wordt (gewoon tweede worden).

Alpine had al een matig weekend, maar het werd alleen maar erger met de pitstop van Pierre Gasly. Deze was dermate dramatisch dat we bijna medelijden gaan krijgen met het Frans-Britse team.

Midrace

Hamilton klimt gestaag naar boven, ondanks een hoop geklaag. Valtteri Bottas valt uit met motorproblemen. Zonde, want de Fin beleefde een prima weekend in de Stake F1 Sauber dinges geval. De Virtual Safetycar kwam relatief laat naar buiten, Sainz en Stroll waren hevig met elkaar in gevecht in de bocht waar Bottas zijn stuurtje aan het vastzetten was. Na een paar ronden kwam er een pas een virtual safetcar.

Omdat de marshals de auto van Bottas niet weg konden krijgen, kwam er een ‘volledige’ safetycar. En ja, dat was nog de oude AMG GT R, nog niet de nieuwe AMG GT S E-PERFORMANCE die gisteren onthuld was.

Bij de herstart gaat het nog niet helemaal lekker in het middenveld. Alonso verremde zich, waardoor de rest een brake check krijgt. Stroll is het uiteindelijk die bij (de uitstekend presterende) Ricciardo achterop rijdt. Magnussen tikte Tsunoda uit de race, waardoor er nog een safetycar naar buiten kwam. Lance krijgt 10 seconden straf voor deze kamikaze-actie:

Finish

Alonso reed op een andere strategie dan de rest in de top 10. Fernando ging namelijk nog naar binnen voor verse mediums, terwijl de rest gewoon op oude hards reed.

Oh, en het belangrijkste: Verstappen won de GP van China 2024!

De volledige uitslag van de GP China 2024 is als volgt: