Move over, M4: de BMW M2 CS is hier

Zo heftig als de BMW M2 CS was de nieuwste generatie nog niet, al laat BMW nog héél even in het midden hoe heftig.

Vroeg je een autoliefhebber wat de beste sportsedan/coupé is als totaalpakket, dan is de kans aanwezig dat het antwoord BMW M3 was. En gedeeltelijk nog is, maar sinds 2011 is het duidelijk dat één klasse lager de funfactor ook hoog is. De BMW 1M Coupé en de eerste M2 begonnen als kleine funmobielen onder de M3, totdat het Beierse merk bij de LCI van de M2 F87 de Competition-versie uitrustte met dezelfde S55 zes-in-lijn als die je in de M3 en M4 (F8x) vindt. BMW voerde dat recept zelfs nog verder op met de M2 Competition Sport of CS. Die krijgt eveneens allerlei zaken die je kent van andere CS-modellen: een dieet, sportiever afgesteld onderstel, extra koolstofvezel spullen: een echt circuitbommetje.

Nieuwe M2

Bij de nieuwe BMW M2 wordt het hele Competition-gedeelte geskipt. Nou ja, eigenlijk kan je zeggen dat de basis-M2 juist wordt geskipt, want net als de Competition heeft de nieuwe M2 dezelfde motor als de M3 en M4. Dit keer de nieuwere S58B30. Initieel goed voor 460 pk, maar sinds de laatste update 480 pk. Het moet immers niet té dicht bij de M3 en M4 komen.

Aangezien de M3 en M4 in hun CS(L)-vorm weer een lekkere boost hebben gekregen tot 550 pk, is er weer ruimte. En dus kondigt BMW de heftigste M2 aan die ze ooit hebben gebouwd. De BMW M2 CS (G87) is hier.

BMW M2 CS (G87)

Tenminste, de plaatjes van de BMW M2 CS zijn hier. Het merk onthulde de CS op de vooravond van het Concorso d’Eleganza Villa d’Este, waar BMW ook de reeds gelekte Skytop Shooting Brake gaat onthullen. Maar eerst de M2 CS, die je dus in Italië al kan aanschouwen.

De specs houdt BMW echter nog even voor zich tot en met 28 mei. Gelukkig hebben we altijd nog de informatie van de mysterieuze doch vrijwel altijd bij het juiste eind hebbende ynguldyn op Bimmerpost. Visueel heeft ‘ie in ieder geval al gelijk. De BMW M2 CS leent de velgen van de CS-modellen van de M3 en M4. Net als bij zijn grote broers is al het meest raceklare spul standaard aangevinkt: een koolstofvezel dak, M-kuipstoelen, alcantara sportstuur. In drie saaie kleuren waarvan het getoonde Brooklyn Grey er alvast één is. De andere CS-modellen werden in allerlei felle kleurtjes voorgesteld, dus laten we hopen dat je bij de M2 ook enigszins in de Individual-schatkist mag duiken. De vorige M2 CS en zijn Misano-blauwe lak kon dat immers ook goed hebben.

Optisch zien we verder bij de BMW M2 CS een lagere voorsplitter in koolstofvezel en een nog uitgesprokenere ducktail-spoiler. De badges zijn net als de grote broers in het rood omlijnd en eveneens als de andere CS-modellen zien we een bijzonder koolstofvezel ‘kruispatroon’ in de grilles. Wat ons betreft is de styling van de G87 wel gaan wennen en kan ‘ie deze subtiele upgrades wel hebben.

Motor

Dan het gedeelte waarvoor je de BMW M2 CS waarschijnlijk echt wil hebben. Uiteraard moet er nog een klein gat zitten tussen de M3 en M4 CS, dus houdt de M2 CS het op 530 pk. De handbak gaat geen optie zijn, wel blijft het bij RWD qua aandrijving. Goed voor een 0-100 sprint in 3,8 seconden, wat vergeleken met de M4 CS (3,4 seconden) wel een verschil is. Maar ja, dat krijg je met grote broers.

Verdere specificaties krijg je natuurlijk wanneer we ze hebben, dan weten we ook of de data van de BMW-fluisteraar klopte. Voor nu hebben we de plaatjes nog.