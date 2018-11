Huppakee! Dit zijn de prijzen van de nieuwe BMW Z4

De bedragen zijn niet mis.

Terwijl Toyota nog altijd aan het dubben is of het de nieuwe Supra nu eindelijk eens aan de wereld moet tonen, is BMW de Japanners al ver voor met het technische evenbeeld van de auto. De nieuwe Z4 is een drietal maanden geleden officieel onthuld aan de wereld en deze week nemen de Beieren de tijd om de Nederlandse prijzen van de auto te onthullen.

In tegenstelling tot de officiële onthulling van de Z4, waar we enkel de krachtige M40i te zien kregen, doet BMW ditmaal alle uitvoeringen van de vlotte Roadster uit de doeken. Dit betekent dat diep in de buidel tasten geen vereiste is, want ook de beter betaalbare sDrive20iA en sDrive30iA krijgen een prijskaartje.

We zeggen dit nu wel vol overtuiging, maar eigenlijk is ook het instapmodel van de nieuwe Z4 nog behoorlijk prijzig. De meest kale en goedkope Z4 die je kunt kopen, zet je 52.214 euro terug. Voor dit bedrag krijg je uiteraard de sDrive20iA, die voorin de 197 pk sterke tweeliter viercilinder heeft liggen. Standaard krijgt ook de goedkoopste tweezitter van het stel de achttraps Steptronic-automaat. Grappig is dat je voor praktisch hetzelfde bedrag ook de nieuwe 3 Serie kunt aanschaffen. Keuzes, mensen, keuzes.

Enfin, de meer potente sDrive30iA kost 55.844 euro. Deze uitvoering heeft exact dezelfde tweeliter benzinemotor, maar in deze bolide produceert de krachtbron 258 pk. Tevens gaat de auto 10 km/u harder (nu 250 km/u) en is hij 1,2 seconden sneller in een sprint naar de 100 km/u. De 30i heeft 5,4 seconden nodig om de klus te klaren. De drieliter zescilinder in de M40i is op zijn beurt weer 0,8 seconden sneller, wat betekent dat hij de sprint aflegt in 4,6 seconden. De 340 pk sterke Z4 is een flinke klap duurder dan zijn broers zonder BMW M-sticker. Wie een pittige zes-in-lijn voorin zijn Z4 wil hebben, moet 78.011 euro afrekenen. Kies je dan ook nog de First Edition van de M40i, dan betaal je 9.990 euro bovenop dit bedrag. Yeesh…

