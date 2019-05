Hier, de reden waarom er geen nieuw BPM-systeem komt

Ze zouden wel gek zijn in Den Haag.

Terwijl diverse autobrancheorganisaties in Nederland al tig keer aan de bel hebben getrokken en ‘brandbrieven‘ hebben gestuurd richting Den Haag, zit het kabinet met eurobiljetten in de oren. “Sorry wat zeg je? Ik kan je niet verstaan door al dat geld wat in mijn oren zit”.

Dit is zo’n beetje het beeld dat je krijgt bij het zien van het financieel jaarverslag van het Rijk over 2018 (pdf). In het verslag staat genoteerd dat de overheid vorig jaar maar liefst 469 miljoen euro extra BPM-money heeft binnengeharkt dan verwacht. De totale opbrengsten kwamen uit op 2,27 miljard euro. Een extraatje die nog eens laat zien dat ze in Den Haag echt niet aan het BPM-systeem gaan knutselen. Ook al zijn de verhoudingen zo krom als wat.

In een reactie stelt het ministerie van Financiën dat er meer auto’s zijn verkocht en dat er daarom fors meer BPM-inkomsten zijn binnengekomen. Het ministerie rept met geen woord over de invoering van de WLTP-cyclus en de bijbehorende BPM-verhogingen. Auto’s zijn fors duurder geworden, maar daar hoor je ze in Den Haag niet over. Bovendien zijn er inderdaad meer auto’s verkocht, maar een deel daarvan heeft te maken met het eindigen van de 4%-bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s boven de 50k. En op elektrische auto’s zit geen BPM, dus die mag het ministerie niet meetellen. Wel zegt het ministerie dat de verkoop is verschoven naar grotere en duurdere auto’s in 2018. En die hebben soms te maken met forse BPM-bedragen. Zeker in het geval van (sport)auto’s met een onzuinige motor.

Niet alleen de BPM leverde meer op, ook de accijns op lichte olie (benzine) haalde meer op. De accijns op brandstof was goed voor in totaal 4,5 miljard euro, dat is 145 miljoen euro meer dan verwacht. Het kabinet moet niet te comfortabel worden met al die (extra) inkomsten. Als we straks elektrisch gaan rijden moet er nog wat verzonnen worden om al die missende inkomsten op te vullen.. (via Telegraaf)

Foto: 174.725 euro aan BPM. Via @nairruj op Autojunk