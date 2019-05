Dit kosten de vernieuwde Renault Master en Trafic

Renault heeft zowel de Master als de Trafic in het nieuw gestoken. Dit gaan beide auto's kosten.

De Franse autofabrikant heeft de huidige familie designtaal naar zowel de Master als de Trafic gebracht. De neus is gemoderniseerd, maar ook op het gebied van interieur, rijhulpsystemen en motoren zijn er een aantal zaken anders.

De Trafic beschikt over een laadruimte met een inhoud van 3,2 tot 8,6 kubieke meter. Qua rijhulpsystemen komt de Trafic met ‘Wide View’ achteruitkijkspiegel met anti-dodehoek functie, parkeerhulp met achteruitrijcamera, speciale stabiliteitscontrole voor rijden met een aanhanger en full led-koplampen. De Renault heeft een 2.0 liter dCi dieselmotor met vermogens van 120 tot 170 pk en maximaal 380 Nm koppel. Voor het eerst komen deze motoren met een EDC-automaat.

Net als de Trafic, is de Master ook op tal van punten vernieuwd. Het interieur komt met een vernieuwd dashboard, verchroomde accenten, nieuw instrumentenpaneel, verbeterde bekledingsstoffen en een nieuw stuurwiel. Je kunt tevens een tablet of smartphone opladen met de komst van een dockingstation. Er zijn 105 liter aan opbergvakken te vinden in de Master. De Master komt met een 2.3-liter dCi twinturbo dieselmotor met vermogens tot 180 pk en 400 Nm koppel. Het busje komt ook als volledige elektrische Master Z.E. op de markt.

Beide voertuigen zijn per september leverbaar. De Renault Trafic is er vanaf 20.065 euro excl BTW. De Master gaat 23.990 euro excl BTW kosten.