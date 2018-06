BMW laat nieuwe Z4 M40i vanuit alle hoeken zien

BMW heeft enkele pyjama-shots vrijgegeven van de nieuwe Z4.

Het is een soort traditie geworden van BMW om pica’s te delen van nieuwe modellen met plakplaatjes nog op de auto. Prima, zo krijgen wij alvast een voorproefje te zien. Je moet wel een creatieve geest hebben om de camouflage weg te denken. De foto’s zijn geschoten in de omgeving van Miramas in Zuid-Frankrijk. Hier is een testcentrum van BMW gevestigd.

Naast een gallery hebben we nu ook eindelijk de eerste officiële info vanuit het merk over de nieuwe Z4. Het merk heeft bijvoorbeeld laten weten dat het voorlopige topmodel de Z4 M40i gaat zijn. Ingrediënten qua performance vermelden ze niet. Echter kun je bijvoorbeeld de vergelijking maken met de huidige M240i. Ga er vanuit dat de Z4 M40i in minder dan 4,5 seconden naar de honderd sprint, met een vermogen van 360 pk en 500 Nm koppel.

Op termijn komt er (hopelijk) een M GmbH product van de Z4. Wellicht dat BMW voor dezelfde strategie kiest als bij de huidige M2-serie. De N55 M Performance motor met 370 pk voor het reguliere model en na enkele jaren een Z4 M Competition met 400 pk uit de S55 M4-motor. De neus is er lang genoeg voor. Dat is nu nog echter gissen. Eerst moet BMW überhaupt het doek trekken van de productieversie van de nieuwe Z4.