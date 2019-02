BMW lanceert ‘dikke’ schraapversie van 3 Serie

Sportpakketje. Premium navigatie. Dat is dan 40 ruggen graag.

Afgelopen weekend waren we aan het mijmeren over de Opel Kadett. Die simpele tijden waren veel zorgelozer. Zeker op het gebied van auto’s. Als je een auto nodig had, dan kocht je gewoon een Kadett. Je schreef de bestelling waarschijnlijk gewoon op een boodschappenlijstje: Opel Kadett, GLS, 1.6 motor, een trekhaak, radio. Vrouwlief meenemen voor de kleur. Hopelijk geen metallic lak, want dan gaan die sportvelgen niet door.

Tegenwoordig zijn de kaarten heel anders geschud. Het moet wel allemaal premium zijn. Als het geen premium is, dan heeft het geen kans van slagen lijkt het wel. Kijk maar eens naar de middenklasse, het zogenaamde ‘D-segment’. Daar scoren auto’s als de Audi A4, BMW 3 Serie en Mercedes-Benz C-Klasse veel beter dan niet premium middenklassers als de Kia Optima, Opel Insignia of Renault Talisman.

Het nadeel, zo’n BMW 3 Serie is helemaal te gek, maar wel erg prijzig. Gelukkig heeft BMW een goede oplossing voor degenen die uitstraling (‘oprit-nijd’) boven alles verkiezen. De auto in kwestie heet, adem in, BMW 318i Touring M Sport Corporate Lease. Dat klinkt super indrukwekkend. Zeker als we de standaarduitrusting meerekenen. Zo krijg je een M Sportpakket, een automaat, executive-pakket, navigatie ‘Professional’, digitale tellers, bipsverwarming op de voorstoelen én metallic lak!

Dat alles gaat voor een zeer scherpe prijs de deur uit. Voor 39.990 euro staat deze automobiele vorm een sok in je broek stoppen op de stoep. Althans, dat is de fiscale prijs. De consumentenprijs bedraag namelijk 41.190 euro. Voor de context, een standaard 318i Touring met helemaal nul opties kost 42.605 euro. Handig om te leasen: je betaalt slechts 279 euro aan bijtelling per moment als de zaak zo’n ding voor je huurt.

Dan zijn er twee keerzijdes aan de medaille. De ‘actie’ is alleen leverbaar op de 3 Serie Touring. Die Touring is nog op basis van de vorige generatie 3 Serie (F3x). De nieuwe 3 Serie (G20) staat inmiddels alweer even bij de dealers en de nieuwe Touring kan elk moment arriveren. Tweede keerzijde is de motor. Je kunt alleen kiezen voor de ’18i’. Dat is een 1.5 driecilinder met turbo, goed voor 136 pk en 220 Nm. Daarmee ‘snelt’ het ding in 9,3 seconden naar de 100 km/u. Voor wie héél veel geduld heeft en een zware rechtervoet: het ding moet 210 km/u kunnen halen. De BMW 318iA Touring M Sport Corporate Lease is per direct te bestellen.