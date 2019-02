Renault bereikt indrukwekkende mijlpaal

Qua aantallen althans.

De elektrische auto blijft de gemoederen bezig houden. Voor sommigen is het de automobiele toekomst, andere mensen denken dat het concept gepaard gaat met enorm veel nadelen. Hoe het ook zij: autofabrikanten moet hun pijlen ergens op richten. De Renault-Nissan Alliantie was er destijds erg vroeg bij met een range van elektrische auto’s Daar hebben ze nu een belangrijker mijlpaal mee bereikt.

Renault heeft sinds hun elektrische renaissance in 2011 namelijk de magische grens van 200.000 elektrische bereikt. Zoveel auto’s zonder plofmotor heeft het Franse merk weten te verkopen. Daarvan rijdt overigens de helft van rond in Frankrijk. Het hoeft geen betoog dat de meeste successen relatief recent zijn. De afgelopen vier jaar is Renault het meest succesvolle merk in Europa op het gebied van elektrische auto’s.

Renault heeft het voordeel dat ze het niet hoeven te hebben met een enkel modelletje met een elektrische motor. Nee, ze hebben een complete range aan elektrische auto’s. Op dit moment zijn dat de Twizy, Zoe, Kangoo EV en Master EV. Van de Zoe werden er in 2018 38.448 exemplaren verkocht, de Kangoo Z.E. ging 8.747 over de spreekwoordelijke toonbank. Mede dankzij het succes van die modellen is 1 op de 3 elektrische auto’s in Europa een Renault, aldus Renault.

Het is overigens wel grappig dat er letterlijk met geen woord wordt gerept over de Fluence Z.E., een absolute mispeer met een schrikbarend korte range, lange laadtijd en omslachtige leaseconsturctie voor de accu. Renault heeft zijn peilen meer gericht op de toekomst: in 2022 is het de bedoeling dat 10% van elke gebouwde Renault geheel elektrisch is. Gelukkig wordt de range aan EV’s dan ook uitgebreid.