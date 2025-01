Handbak geeft de Z4-verkopen een boost

Het was toch niet zo’n gek idee van BMW om de Z4 alsnog een handbak te geven.

Collega Ruben schreef vorige week al over de handgeschakelde Supra, die in de smaak blijkt te vallen in de VS. Niet dat de Supra zo populair is, maar van degenen die er eentje bestelden koos 65% voor de handbak. Nu is de Z4 inmiddels ook met een handbak te krijgen, dus hoe goed deed die het eigenlijk?

Daarvoor kijken we wederom naar de VS, want Europese cijfers hebben we helaas niet. Desondanks is het interessant om te zien dat de handbak óók onder Z4-kopers populair is. Van de 2.129 verkochte Z4’s in 2024 hadden er 1.400 een handbak. In de VS dus. Dat komt neer op 65%, stomtoevallig precies hetzelfde percentage als bij de Supra.

2.129 exemplaren is niet bijster veel voor een land als de VS, maar dit zijn er wel 13,1% meer dan vorig jaar. Normaal gaat het alleen bergafwaarts naarmate een model ouder wordt, dus het lijkt erop dat de Handschalter de verkopen toch een boost heeft gegeven.

Als je voor de handbak gaat moet je trouwens ook meteen de dikste versie kiezen. Normaalgesproken is een handbak juist voor de instappers, maar bij de Z4 kan dit alleen in combinatie met de M40i. Ook zit je vast aan de grotere velgen (19 inch voor, 20 achter) en zwarte accenten. In de VS betaal je voor dit alles een meerprijs van 3.500 dollar.

In Nederland is de meerprijs een stuk hoger: hier betaal je €10.351 meer ten opzichte van de Z4 met automaat. Op dit moment staat de handgeschakelde Z4 M40i voor €113.079 in de prijslijst.

We gokken daarom dat er van de 100 Z4’s die er vorig jaar verkocht zijn in Nederland maar weinig een handbak hadden. Overigens doet de Z4 het wel nog steeds veel beter dan de Supra. Daar zijn er vorig jaar welgeteld 3 van verkocht in Nederland.

Wat Wouter van de Z4 met handbak vindt kun je hieronder bekijken: