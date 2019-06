De V12 gaat helaas ook exit bij BMW

Na jaren lang dapper weerstand bieden, is het einde bijna hier.

De twaalfcilinder is een magische motor. Twaalf zuigers die al fluisterend en discreet in alle zijdezachtheid zijn bestuurder voorziet van enorme kracht. Wie weleens in een auto met twaalfcilinder heeft gereden kan het bevestigen: het is iets bijzonders.

Toch wordt de motor met uitsterven bedreigd. Dankzij het grote slagvolume en het aantal cilinders is het vrij lastig de motor aan de emissie-eisen te laten voldoen. Dankzij kwistig gebruik van turbo’s is het mogelijk om minimaal hetzelfde vermogen en koppel te behalen. Qua verfijning staat de V12 nog een trede hoger, maar met elektrische assistentie kunnen fabrikanten tegenwoordig een eind komen. Tel daarbij op dat een twaalfcilinder erg prijzig is om te ontwikkelen en er weinig afzetmogelijkheden zijn en je zult begrijpen: het einde is in zicht.

Mercedes-Benz (en AMG) hebben de V12 al gedag gezegd. De motor is nog even leverbaar in de S-Klasse, maar daarna is het over en uit. De S65 AMG Final Edition was niet echt een reden voor een feestje voor cilinderfetisjisten. De concurrentie zal de motor nog wel even leveren. De W12 uit de Bentley Continental GT zal ook zijn opwachting maken in de Audi A8 (al dan niet met een Horch badge) en ook BMW heeft nog een V12 in de aanbieding. De M760li is voorzien van een 6.6 liter V12.

Helaas zal het daar ook bij blijven. De CEO van BMW M, Markus Flasch zei in een interview tegen onze Amerikaanse vrienden van Autoblog.com dat het bij de M760li zal blijven. Hij geeft aan dat de huidige 7 Serie met V12 zal nog even leverbaar zijn. Maar in de nabije toekomst hoeven we geen V12 meer te verwachten.

Maar hoe zit het dan met Rolls-Royce? Nee, die gaan niet gebruik maken van achtcilinders. Rolls-Royce gaat zijn eigen motoren maken. Dat zullen wél twaalfcilinders zijn. Het is bijna het enige merk waarbij dat logisch is, want ze hebben enkel en alleen twaalfpitters in hun assortiment. De opvolger van de Rolls-Royce Ghost is de eerste die de nieuwe twin turbo V12 onder de kap krijgt. Voor BMW is er dan geen reden meer om een eigen twaalfcilinder te ontwikkelen, aangezien de 7 Serie de enige is die er gebruik van maakt.