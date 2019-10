Veloster N Performance als begeerlijke hot hatch

Dit zegt maar een ding: hebben!

Hyundai is allang niet meer dat suffe merk dat voornamelijk gezinsauto’s voor de massa produceert. De laatste jaren is het Zuid-Koreaanse automerk uitgegroeid tot een serieuze kandidaat als het gaat om hot hatches. In Europa is de I30N daar een goed voorbeeld van.

Op de IAA in Frankfurt presenteerde Hyundai dit jaar de i30N Project C en voor de SEMA in Las Vegas hebben de Koreanen iets vergelijkbaars in petto met deze Veloster N Performance. In tegenstelling tot de I30N Project C gaat het in dit geval om een concept en dus niet om een productieauto.

De Veloster N Performance is op tal van punten dikker in vergelijking met een reguliere Veloster N. Zo is er een luchthapper op de motorkap geïnstalleerd, zit er een front splitter, side skirts, een nieuwe diffuser en een grote achtervleugel gemonteerd. Het knettert lekker met een nieuw uitlaatsysteem van Capristo.

De hete hatch staat op een setje 19-inch OZ racing wielen met Pirelli P-Zero Corsa rubber. De oranje accenten van het exterieur gaan door in het interieur in combinatie met de nodige alcantara. Wat ook opvalt is de aluminium versnellingspook. Weer eens wat anders. Het is niet bekend of de 275 pk viercilinder turbomotor ook een upgrade heeft gehad. Het resultaat is in elk geval een Veloster waar een Ken Block nog hebberig van zou worden.