Jazeker, de 4 Serie coupé krijgt die ENORME neus.

Dit bericht wil je niet lezen.

Het was het onderwerp van gesprek tijdens de IAA: is BMW ons aan het pesten met de Concept4? De Concept is namelijk een beeldschone auto. Vanuit bijna alle hoeken een gracieuze en elegante verschijning. Zeker schuin van achteren is het misschien wel de mooiste vierzits coupe van de afgelopen 25 jaar.

Nu zullen de meningen erover verschillen, maar in het ‘echt‘ is het een pareltje. Tenzij je bij de neus aankomt, want daar gaat het helemaal fout. De neus is compleet uit proportie met de rest van de auto. Alsof de auto twee enorme hazenpaden heeft of een enorme neus.

Sommigen BMW-liefhebbers dachten dat het een test was. Expres die lelijke neus erop zodat men helemaal in extase is, als blijkt dat de productieversie wél een fraaie snoet heeft. Maar zij zitten er naast, want op Bimmerpost is namelijk een foto gelekt van een productieversie van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé:

Dus ja, inderdaad. Die twee enorme ‘nieren’ gaan er gewoon komen. Waarschijnlijk wordt het nog erger en gaat men ook deze auto massaal kopen. Sterker nog, de kans is levensgroot aanwezig dat je ook jouw E90 3 Serie kan ombouwen naar de Theo-en-Thea-look.