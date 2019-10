Alles wat we nu al weten over de nieuwe Skoda Octavia

Inclusief een aantal plaatjes van het nog ingepakte uiterlijk.

Ja lachen daar bij Skoda. Ruim een week nadat een plaatje van de nieuwe Octavia was gelekt komt het merk met foto’s van de nieuwe Octavia in een carnavalspak. Hoewel het uiterlijk niet radicaal anders zal worden heeft het automerk wel degelijk interessante informatie te melden over de nieuwe generatie Octavia.

Zo laat Skoda weten dat de auto 15 mm breder en 22 mm langer zal zijn in vergelijking met de derde generatie. De vierde generatie Octavia krijgt meer ruimte voor inzittenden en meer ruimte voor bagage. Het gaat hier om 640 liter voor de COMBI en 600 liter voor de hatchback. Het merk gaat overigens volop inzetten op de COMBI. De station is de populairste variant van de Octavia. De onthulling in november zal dan ook met name gefocust zijn op de stationwagen. De hatchback komt pas in een later stadium.

Optionele zaken op de nieuwe Octavia zijn onder andere full-LED Matrix koplampen en 19-inch lichtmetalen velgen. Net als bij de kekke Audi en Volkswagens van tegenwoordig, kun je ook op deze Octavia dynamische achterlichten krijgen. Overigens heeft de Scala dit ook.

Voor het eerst zal de Octavia ook verkrijgbaar zijn met stoelen die zowel kunnen verwarmen, ventileren als masseren. Een andere noemenswaardige optie is een head-up display. Handig voor de lange vakantieritten is dat de auto beschikt over 5 USB-C poorten en een 230V-aansluiting.

Skoda is van plan de Octavia als mild-hybride en als plug-in hybride op de markt te brengen. Het begint met een 1.0 TSI met 110 pk. Daarna komt de 1.5 TSI met 150 pk en weer daarboven zit een 2.0 TSI met 190 pk. Stekkeren gaat met een 1.4 TSI met 204 pk of dezelfde 1.4 TSI met 245 pk. De CNG-variant keert terug met een 1.5 TSI met 130 pk. Over dieselmotoren rept Skoda nog geen woord.

De onthulling van de nieuwe Skoda Octavia COMBI is op 11 november. Volgend jaar zomer staat ‘ie bij de dealer.