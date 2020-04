RAW by Koenigsegg heeft 700 pk, is lichter dan Elise

Ze zijn lekker bezig, deze RAW by Koenigsegg klinkt heel erg veelbelovend.

Supercars worden hypercars. We zijn nu op het punt aanbeland dat hypercars de lading niet meer dekt. Hypercars zijn 1.000 pk sterke hybrides, terwijl er al diverse elektrische bolides zijn met 2.000 pk. Dat gaat inderdaad helemaal nergens meer over.

Accu’s

Temeer omdat het gewicht in veel gevallen toeneemt. Zeker die elektrische hypercars hebben enorm veel en vooral enorm zware accu’s nodig om nog een redelijk afstandje te kunnen overbruggen. Je hebt niets aan die prestaties als je halverwege je Nordschleife recordpoging moet gaan bijladen.

Koenigsegg

Een van de hypercar-fabrikanten die de grenzen enorm verlegd heeft, is het Zweedse Koenigsegg. Ze begonnen als redelijk generieke fabrikant, maar zijn uitgegroeid tot een serieuze speler in de markt. Naast de ‘traditionele’ hypercars zien we ook bijzondere projecten als de Gemera en Jesko voorbij komen. De RAW by Koenigsegg past ook in dat rijtje.

Slecht nieuws

Voordat je klaarstaat met je chequeboek, hebben we slecht nieuws. De RAW by Koenigsegg is slechts een ideetje. De auto is tot tot stand gekomen onder regie van Sasha Selipanov, de designer van RAW by Koenigsegg. De auto is echter getekend en bedacht door Esa Mustonen, een student die afstudeert bij Koenigsegg.

Driecilinder

Onder de kap vinden we dezelfde driecilinder motor als in de Gemera. Dankzij die kleine motor, is de rest van de auto zeer compact. Check de overhang aan de achterkant, die is er eigenlijk niet. Na de achterband ‘stopt’ de auto ook gewoon. De motor heeft in dit studiemodel een hypothetische 700 pk. In de Gemera levert deze motor 600 pk, maar wordt deze bijgestaan door elektromotoren.

700 kilogram

Voor een Koenigsegg is dat vermogen bijna teleurstellend te noemen. De Koenigsegg CC8S (het eerste productiemodel van Koenigsegg) had een Ford V8 met 655 pk. Toch is 700 pk meer dan voldoende, dat komt door het leeggewicht van de auto. Het ding weegt namelijk 700 kg. Inderdaad: 1 pk per kg.

Frontoverhang

Verder valt de vrij lange frontoverhang aan de voorzijde op, iets dat we vaker zien bij supercars. Volgens waarde collega @jaapiyo mag dit, want de frontoverhang mag er alleen zijn als het níet door de motor komt, die bevindt zich in het midden in dit geval. Productieplannen zijn er uiteraard niet, maar hopelijk mag Eda Mustonen na zijn stage blijven werken bij Koenigsegg en zien we meer van dit soort projecten als de RAW by Koenigsegg.