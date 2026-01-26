Aston Martin heeft wel oren naar een auto in samenwerking met Honda

Aston Martin is in het verleden wel vaker vreemde samenwerkingen aangegaan…

Dit jaar rijdt Aston Martin in de Formule 1 voor het eerst sinds tijden niet meer met een motorblok afkomstig van Mercedes. In de koningsklasse neemt het Britse merk vanaf dit jaar een krachtbron af van het Japanse Honda. De sportwagens die het merk maakt voor normaal weggebruik, blijven vooralsnog voorzien van AMG-blokken. Of toch niet?

Grote baas Lawrence Stroll van Aston Martin gaf vorige week tijdens de presentatie van de samenwerking tussen zijn merk en Honda in Tokio, eerlijk toe dat hij wel oren heeft naar een samenwerking met Honda buiten het Formule 1-team. Hij gaf wel aan dat er geen plannen zijn voor een straatlegale auto.

Honda NSX by Aston Martin?

Tegelijkertijd geeft Honda-baas Toshihiro Mibe aan dat hij ook wel brood ziet in een dergelijke vierwieler. In welke vorm die er dan zou moeten komen? Dat laten de twee helaas nog niet weten. Wij zien een Cygnet-achtige samenwerking als een prima optie. Een Aston Martin Kei-car, iemand?

Andersom zou het natuurlijk ook kunnen dat de twee een motorblok van Honda in een Aston Martin lepelen. Of misschien komt er een speciale versie van de NSX die met wat hulp van de designers van Aston Martin wat aantrekkelijker gemaakt is. Of, in het slechtste geval, pakt Aston Martin deze EV aan…

Een super- of hypercar

Als we een beetje tussen de regels lezen, dan kun je de opties beperken tot een super- of hypercar. Tijdens de presentatie zei Mibe dat er nog geen gesprekken zijn geweest tussen Honda en Aston Martin over een mogelijke super- of hypercar. Daarop haakte Stroll in dat hij “erg openstaat voor dat idee, gebaseerd op de samenwerking.”

Voorlopig blijft het bij speculeren, want zowel Stroll als Mibe stellen dat ze eerst maar eens de samenwerking in de Formule 1 goed van de grond moeten krijgen. Stroll is daarin iets harder en geeft zelfs aan dat hij pas wil nadenken over de potentiële straatauto als er succes geboekt wordt in de racerij.

Hoofdfoto: Honda Super-N (edit Autoblog.nl)