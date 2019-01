BMW M3 Competition Pack in handen van Domeinen

Een M3 met het pretpakket én in de juiste kleur.

Zo zie je ze niet vaak. Een BMW M3 van de F8X-generatie in een nagenoeg perfecte samenstelling. Als het aan uw auteur ligt tenminste. Zo zijn de verhoudingen van de M3 een stuk mooier dan de M4 bij de vorige 3 Serie (mening, mensen, mening). Bovendien komt deze M3 met het Competition Package en de fantastische kleur Austin Gelb.

Het Competition Package aanvinken op de M3 F80 kostte destijds zeven mille. Voor dat bedrag kreeg je 17 pk extra, maar ook Shadow Line (alle details in het zwart), 20-inch M-wielen (type 666 M), een sportiever uitlaatsysteem en een aangepakt onderstel met nieuwe veren, dempers en stabilisatorstangen. De M3 Competition Pack levert 450 pk en 550 Nm koppel.

De auto bij Domeinen komt uit 2017 en heeft slechts 28.428 kilometer gelopen. Mooiere foto’s van deze 3 Serie check je op Autojunk, toen spotter @kuifje de gele BMW tegenkwam in Amsterdam. Gezien de lage kilometerstand zal de prijs nog flink zijn. De kans is aanwezig dat deze M3 binnenkort bij een occasionboer aangeboden gaat worden. Daarbij is het goed om in het achterhoofd te houden dat deze auto nieuw een dikke 128.236 euro heeft gekost. Door de eerste eigenaar afgerekend met euro’s die niet helemaal kosher waren, getuige de huidige locatie van de M3.