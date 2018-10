Wablief? BMW durft zich eindelijk te wagen aan M3 Touring

Als dit toch eens waar zou zijn...

BMW trok eerder deze maand officieel de doeken van de nieuwe 3 Serie. Daarmee is nagenoeg alle belangrijke informatie over de Dreier aan het licht gekomen. De Duitse autofabrikant wacht naar verluidt nog tot maart om de Touring-versie tijdens de Geneva International Motor Show te onthullen. BMW heeft het deksel echter niet op het geruchtenvat weten te houden, want ondertussen zijn er allerlei faschinerende details aan het licht gekomen.

Met name het Britse Autocar weet een reeks speculatieve “feiten” te delen. Allereerst bevestigen zij de open deur dat het ontwerp van de 3 Serie Touring grotendeels overeenkomt met de sedanversie van de auto. De directe rivaal van de Audi A4 Avant (rijtest) krijgt aan de achterzijde verschillende kenmerken, die hem zowel op het uitgaande model (vergelijking) als de huidige 5 Serie Touring moeten laten lijken. Daarnaast kan het achterraam van de auto naar verluidt opengemaakt worden om kleine boodschappen in de stationwagen te deponeren. Tevens moet de laadruimte van de nieuwe Touring aanzienlijk groter zijn dan bij het uitgaande model. Logisch, want de nieuwe 3 Serie sedan heeft al 480 liter aan ruimte, tegenover de 485 liter van de vorige 3 Serie Touring. Het motorengamma van de Touring matcht die van de sedan.

Hoe veelbelovend bovenstaande “feiten” ook mogen klinken, dit zijn zeker niet de geruchten waarnaar het meerendeel van onze aandacht uit is gegaan. Volgens het medium heeft BMW namelijk ook eindelijk een M3 Touring op de planning staan.

Het is absoluut niet de eerste keer dat er geruchten rondzingen dat BMW een Touring-versie van de M3 op de markt wil brengen. Hoewel dit tot op heden nog altijd niet is gebeurd, lijkt het geroezemoes met de jaren steeds meer fundering te krijgen. Anno 2018 lijkt BMW er helemaal niet meer aan te kunnen ontkomen. Zeker nu vergelijkbare performanceauto’s van zijn directe concurrenten (Audi RS4 Avant, Mercedes-AMG C63) hun succes meer dan hebben bewezen. Een andere reden dat BMW de M3 Touring nu wel wil overwegen, staat in directe verbinding met de potentiële ontwikkeling van de auto. Volgens insiders dichtbij de autofabrikant zouden de ontwikkelingskosten van een Touring-versie van de M3 op basis van het huidige model vele malen lager zijn dan voorheen.

Meer lezen? Bekijk HIER de laatste spyshots van de nieuwe BMW M3.