Is dit de lekkerste 992 van Nederland?

De Spot van de Week is deze keer een snoepje van een 911, gespot in Rotterdam.

Van alle varianten van de 992-generatie is de Sport Classic misschien wel de gaafste. In ieder geval qua uiterlijk. Geen overdreven aerodynamica die afbreuk doet aan het design, maar met de brede heupen en de ducktail is ‘ie wel lekker dik. Je zou het ‘klassiek sportief’ kunnen noemen.

Qua uitvoeringen is het wel een beetje eentonig. Het gros van de Sport Classic’s is namelijk uitgevoerd in de grijze introductiekleur, Sport Classic Grey. Dat staat op zich prima, maar het is niet de meest spannende kleur.

Waar de 997 Sport Classic echt alleen in grijs te bestellen was, kun je bij de 992 Sport Classic wel degelijk voor andere kleuren kiezen. Gelukkig was er een Nederlande klant die dat ook deed. In Rotterdam is namelijk een gele Sport Classic gespot op vers kenteken. En dat ziet er verdraaid lekker uit.

Mocht je vergeten zijn hoe je de Sport Classic moet plaatsen, zullen we dat ook nog even kort behandelen. Motorisch gezien is het in principe een 911 Turbo, maar dan met ietsje minder vermogen (550 pk). Waar de Turbo echter altijd vierwielaandrijving en een automaat heeft, is de Sport Classic handgeschakeld en achterwielaangedreven. Hoe dat rijdt, check je in onze rijtest.

Deze gele Sport Classic is een van de gaafste 992’s van Nederland, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De eigenaar heeft er €386.577 voor neer moeten tellen. Het kan overigens nog gekker, want de prijzen van de S/T lopen op tot boven de 4,5 ton.

