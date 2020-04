RDW gaat meer importkeuringen uitvoeren

De procedure voor importkeuringen van de RDW is verder uitgebreid.

Door de coronacrisis werkt de Rijksdienst voor het Wegverkeer met een aangepast programma. Enkele weken geleden werd bekend dat geïmporteerde auto’s niet langer gekeurd zouden worden. Sinds kort is de RDW weer begonnen met het keuren van geïmporteerde voertuigen. De procedure is nu verder uitgebreid.

De ‘tijdelijke corona importprocedure’ werd gisteren voor lichte bedrijfswagens en twee- en driewielers in het leven geroepen. Voorheen konden uitsluitend personenauto’s gebruik maken van de procedure. De tijdelijke procedure heeft tot gevolg dat voertuigen door een virtuele keuring gaan. Dit betekent dat een Certificaat van Overeenstemming (CVO) kan worden ingeschreven in het kentekenregister zonder een fysieke identificatie.

De tijdelijke maatregel is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. Het is nu wachten op versoepelende maatregelen vanuit het kabinet. Dan kan de Rijksdienst voor het Wegverkeer weer overgaan op het gebruikelijke systeem.

Niet alle RDW importkeuringen verlopen digitaal. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. Er zijn steekproeven om zo de kwaliteit van voertuigen te controleren. De RDW zegt geen voorspelling te kunnen doen over de doorlooptijd van de aanvragen. De dienst stelt er alles aan te doen om aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Foto: Audi RS6 Avant via @pinguinman18