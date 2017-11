Hoe een knullige uitglijder al meer dan 20 jaar levens redt

Zo simpel kan het zijn.

Achter de meeste uitvindingen schuilt geregeld een simpel verhaal. Zo ook geldt voor het idee van Frank-Werner Mohn, die als jonge technicus bij Daimler een ongelukkige situatie wist om te zetten in een levensveranderend systeem. Mohn is een van de meesterbreinen achter ESP.

Als een van de voorvaderen van ESP speelt Mohn een buitengewoon belangrijke rol binnen de industrie. Zijn carrière begon bij de elektronica-afdeling van Daimler, waar hij vanaf ’82 hielp bij het ontwikkelen van hun motoren. Vijf jaar later verliet hij deze plek en kreeg hij verantwoordelijke taken bij het ABS-programma, dat precies in dat jaar op de markt werd gebracht. Hoewel zijn werk hier enorm op prijs werd gesteld, duurde het nog twee jaar voordat hij zijn roeping zou vinden.

In januari van ’89 was Mohn met een aantal collega’s op weg naar een afgelegen gebied in het noorden van Zweden om een aantal auto’s te testen. Onderweg naar hun bestemming kwamen ze bij een gebied waar het spekglad was. De weg was volledig bevroren geraakt na een ijskoude nacht. Mohn was op het stuk net iets te gretig geweest met het geven van gas, waardoor de achterkant uitbrak en ze muurvast kwamen te staan in een berg met sneeuw. Nadat zijn collega’s het tafereel hadden zien gebeuren en er rijkelijk om hadden gelachen, schaamde Mohn zich dood om het voorval. Deze schaamte sloeg binnen enkele nachten echter over in een idee dat de wereld zou veranderen.

Zie, Mohn was gaan nadenken over het ontstaan van de situatie. Volgens hem hadden de zijwaartse krachten grote invloed gehad op het ongeluk. Hierop bedacht hij een manier waardoor dit in de toekomst tegengegaan zou kunnen worden. Zijn idee kwam in de basis neer op het stabiliseren van het voertuig, door het geforceerd af te remmen. Het enige dat nu resteerde was testen of zijn idee werkte.

Na zijn afdelingshoofd enkele maanden te hebben geïrriteerd met allerlei vragen en voorstellen, lukte het hem in april om hem te overtuigen om zijn eigen project te starten. Het was echter belangrijk dat niemand anders erover te weten zou komen. De volgende twee jaar werd het project dus grotendeels in het geheim uitgevoerd. Pas in ’91 was het tijd om hun bevindingen te openbaren.

Datzelfde jaar nog namen ze een W124 mee naar Zweden, waar ze de auto en een prototype van het systeem uitgebreid gingen testen. Het bleek al gauw een succes. Een metgezel op hun tocht, een medewerker van de transmissie-afdeling die altijd extreem voorzichtig reed, werd in de wagen gezet en reed zonder enige problemen en met vol vertrouwen over het bevroren meer. De nodige mensen waren overtuigd en het project werd in volle stoom doorgezet, waarna het enkele jaren later voor het eerst op een S600 uit ’95 verscheen.

De uitvinding heeft in zijn relatief korte bestaan heel wat levens gered. Dit is niet onder de radar gebleven. Nadat het al langere tijd bij verschillende autofabrikanten werd geleverd, werd het enkele jaren geleden in de EU een verplicht goed op nieuwe voertuigen.

Mohn zal aan het einde van dit jaar met pensioen gaan, maar zijn ideeën zullen nog lang voortleven. Hij werkt nog altijd bij Mercedes, waar hij momenteel bezig is aan zijn laatste project: het ontwikkelen van techniek voor autonome voertuigen. Als hij niet actief bezig is met techniek en veiligheid, leert hij anderen er wel over op universiteiten.

