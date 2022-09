BMW M5 CS van G-Power is een béétje dubbelop

Een gelimiteerde uitvoering van de M5 kopen en die vervolgens om laten bouwen, dat slaat eigenlijk nergens op.

Stel: je wil een BMW M5, maar wel eentje die sneller is dan alle andere M5’s. Dan kun je twee dingen doen. Één: je koopt een M5 en brengt deze langs bij een tuner. Twee: je koopt een M5 CS. Nu blijkt er ook nog een derde optie te zijn: je koopt een M5 CS én je brengt je auto langs bij een tuner.

Dat is nu mogelijk want tuner G-Power introduceert de ‘G5M CS Hurricane RR’. Ze hadden eerder al de G5M Hurricane RR, met 900 pk en 1.050 Nm aan koppel. Nu hebben ze daar dus nog de letters CS tussen geplakt. De M5 CS diende namelijk als uitgangspunt voor deze auto.

Heeft deze versie dan 1.000 pk? Nou nee, dat valt een beetje tegen. Hoewel een standaard CS meer pk’s heeft dan de normale, heeft deze versie geen extra vermogen ten opzichte van de ‘normale’ G-Power M5. Je moet dus genoegen nemen met 900 pk en 1.050 Nm. Het is niet anders.

Het voordeel is wel dat de CS ietsje lichter is. BMW heeft de M5 namelijk op dieet gezet, wat onder andere betekent dat de achterbank is omgewisseld voor twee losse stoelen. Er zijn trouwens hardcore sedans die verder gaan, want bij de Quadrifoglio GTAm en de Project 8 is de achterbank er helemaal uitgesloopt.

Qua exterieur gaat de M5 CS van G-Power wel wat meer in de richting van die twee auto’s. Ook deze hardcore sedan heeft nu namelijk een grote spoiler. Die ontbrak nog, want BMW zelf hield het redelijk bescheiden met een carbon spoilerlipje.

G-Power heeft de M5 CS verder uitgerust met een carbon motorkap. De CS had al een motorkap van CFRP, maar de motorkap is nu volledig van carbon en voorzien van extra luchtinlaten. De fraaie lichtgewicht velgen die BMW standaard onder de CS levert zijn helaas vervangen door aanzienlijk minder fraaie exemplaren van G-Power zelf.

Qua geluid was er nog wel ruimte voor verbetering. Een aangepaste uitlaat mag daarom niet ontbreken. G-Power heeft de M5 CS uitgerust met hun ‘Deeptone’-uitlaat. Deze zorgt voor een ruig geluid en draagt ook zijn steentje bij aan de stijging van het vermogen.

Onze tip: als je per se een M5 met 900 pk wil, koop gewoon een normale M5 en breng die langs G-Power. Daarmee bespaar je zo’n €60.000. Of koop een M5 CS en laat ‘m lekker standaard. 635 pk is ook ruim voldoende in een M5.