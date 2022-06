Koop deze BMW M5 CS occasion, want we zitten te veel

Zitten is het nieuwe roken, dus moet je zo veel mogelijk staan. Zodoende is deze BMW M5 CS de ideale occasion voor 2022.

Zoals in de intro gezegd: zitten is het nieuwe roken. Je zit eigenlijk overal. Achter je bureau op werkt, achter je Xbox in je vrije tijd en tijdens het rijden zit je in je auto. Oplossingen zijn er in de vorm van sta-zit bureaus, sporten in plaats van gamen en eh… ja, voor zittend autorijden is eigenlijk geen alternatief. Je kunt de stoelen uit je auto slopen en het op die manier proberen, al is dat alleen echt comfortabel als je naam begint met ‘R’ en eindigt op ‘oel van Velzen’. Desalniettemin kun je een gokje wagen met de BMW M5 CS occasion die we voor je hebben.

BMW M5 CS occasion

Want je hoeft de stoelen er niet uit te slopen als ze er niet in zitten. Met andere woorden, iemand heeft voor je al vakkundig de stoelen uit deze BMW M5 CS occasion gehaald. Geeft niks, je kan hem alsnog kopen en er zo mee wegrijden. Toch?

Nu al stuk

Nou… ook dat wordt lastig. De BMW M5 CS is nog niet zo lang onder ons, maar de eerste eigenaar van deze occasion heeft er al een flinke schuiver mee gemaakt. De impact zit aan de linkerkant, waar we een compleet geknakte deur en een kapot voorwiel zien. Ook is er een hap uit de motorkap genomen aan die zijde.

Wat er niet tijdens het ongeluk is gebeurd als we het even mogen invullen: het verwijderen van de voorbumper, voorschermen, koplampen en dus de stoelen, zowel voor als achter. Ook missen er wat zaken in het interieur zoals de deurbekleding in de geraakte achterdeur, elementen uit de middenconsole en nog meer.

Voordelen? Je hebt wel voor – naar verwachting – een zacht prijsje een BMW M5 CS die nieuw 161.386 dollar kostte. Hoeveel kilometer erop staat is niet bekend, maar het zal niet veel zijn want de auto komt uit 2022. Ook lijkt er weinig mis te zijn met de 4.4 liter grote, 635 pk sterke V8 die voorin ligt. Een leuk opknapproject voor de zomer, nietwaar?

Veiling

Of laat de stoelen achterwege en ga lekker staand rijden, verbeter je leven, of zoiets dergelijks. Nee, het lijkt erop dat autorijden één van de dingen is die je enkel zittend kunt doen. Enfin, de BMW M5 CS occasion scoren doe je bij Copart in de VS. Wat ‘ie moet kosten weten we binnenkort, want het gaat om een veiling. Een M5 in deze staat is waarschijnlijk al lekker afgeschreven.