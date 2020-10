G-Power G5M Hurricane RR is de meest krankzinnige M5 ooit - Autoblog.nl

Ja, dit ding heet echt de G-Power G5M Hurricane RR en het vermogen is krankzinnig en bizar tegelijkertijd.

Sinds de BMW M5 voorzien is van een turbomotor (F10, de vorige generatie), is het vrij eenvoudig om deze te tunen. Bij de vorige modellen was het uiteraard ook mogelijk, maar was de winst vaak bescheiden en de kosten vrij hoog. Dat is nu precies andersom.

G-Power G5M Hurricane RR

De motor in de huidige BMW M5 kent de nodige reserves. Met een simpele chip haal je er zo’n 100 pk en 150 Nm extra uit. Dus wat krijg je voor elkaar als je iets meer je best doet? Dat bewijst deze G-Power G5M Hurricane RR, de sterkste en snelste M5 van Duitse tuner tot nu toe.

Aanpassingen G-Power G5M Hurricane RR

Ze hebben namelijk erg hun best gedaan op de G-Power G5M Hurricane RR. De motor, de S63B44T4, is nu voorzien van gesmede zuigers die lichter en sterker zijn. De radiateur is groter voor een betere temperatuurhuishouding.

De turbo’s zijn verwijderd en vervangen voor twee nieuwe exemplaren met een grotere inlaat, uitlaat en schoepen. Er kan dus meer lucht doorheen. Die uitlaat is uiteraard ook aangepast. De brulpijp in kwestie is van roestvrij staal en voorzien van sport-katalysatoren.

Vermogen en koppel

Daaroverheen wordt dan een nieuwe ECU-geschreven. G-Power noemt dit pakket de GP-900 software. Dat getal verklapt het vermogen: 662 kW! Naast 900 pk heb je ook nog eens 1.050 Nm tot je beschikking.

Overigens is G-Power van mening dat ‘hun’ 900 pk heel erg goed is. Ze behalen het vermogen zonder gebruik van methonal of dergelijke). Ook geven ze aan dat de 900 pk die de motor levert heel erg behoudend is.

Exterieur G-Power G5M Hurricane RR

Qua uiterlijk is de G-Power G5M Hurricane RR ook aangepast. Zo is er een nieuwe GP Venturi-motorkap. Deze motorkap zorgt voor een betere luchtflow eroverheen en zorgt ook dat er voldoende koude lucht naar de motor komt. Uiteraard is er ook een setje wielen. Het gaat in dit gevaal om gesmede velgen van G-Power.

Deze meten 21″ in diameter. Voor zijn ze 9″ breed, achter zelfs 10,5″. Eromheen ligt plakkerig Michelin-rubber. Ook het onderstel is aangepast middels een KW Variant 4-schroefset, speciaal gebouwd voor G-Power. Deze moet zorgen voor meer comfort en scherpte. Je kan de hoogte, rebound en compressie afstellen met deze veren en dempers.

Mayo

Dan tot slot: wat vinden wij hier nu eigenlijk van? Tsja. Waar de gewone BMW M5 een patatje dubbel mayo is, is de G-Power Hurricane RR een 10 liter pot ruwe mayonaise waar de friet in drijft. In principe is het te veel. Wie ooit een BMW M5 (F90) gereden heeft, kan tot de conclusie komen dat het laatste wat de auto nodig heeft, meer vermogen is.

Prijs G-Power G5M Hurricane RR

Meer finesse, een lager gewicht, meer scherpte, meer verfijning (met name de Competition), meer geluidsbeleving: er is zeker ruimte voor verbetering. Maar ja, die verbeteringen zijn zeer prijzig en verkopen simpelweg minder goed dan 900 pk in een BMW M5. En tsja, als een BMW M5 hebt en nog een koffertje met centjes, waarom niet? Over centjes gesproken, de complete conversiekit kost 115.000 euro.