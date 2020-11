BMW M6 GC met handbak is de ultieme occasion - Autoblog.nl

Een enorme zeldzaamheid, deze BMW M6 GC met handbak!

Op de redactie is het nog weleens een onderwerp: wat is BMW aan het doen? Met name vanaf de Neue Klasse heeft het merk een enorme naam opgebouwd als het gaat om prestaties, design, rijeigenschappen, bouwkwaliteit en luxe. Dubbele koplampen, nieren, hofmeisterknikjes, achterwielaandrijving en zescilinder lijmmotoren. Het kon allemaal de prullenbak in.

De Bmw iX is de laatste toevoeging. We laten het ‘BMW’ gedeelte even weg, maar puur naar het design gekeken: wat zijn ze aan het doen daar in München? Waar Audi juist fraaiere designs en proporties toepast bij de EV’s, doet BMW het precies andersom. De iX is als een dronken Barbappa die een X5 na wil doen. Wellicht dat ‘ie in het echt een stuk fraaier is.

6 Serie Gran Coupé

Enfin, genoeg gezever. Nog niet zo lang geleden maakte het merk nog échte petrolheads-auto’s en die werden niet zo goed verkocht. Deze willen we je dan ook niet onthouden. Het is namelijk een BMW 6 Serie Gran Coupé. Inmiddels is de auto al opgevolgd door de 8 Serie Gran Coupé, maar is de voorganger stiekem niet iets mooier? Het is natuurlijk persoonlijk, maar met name die neus van de 6 Serie blijft indrukwekkend, zonder dat het opzichtig wordt. Ook de bips mag er zijn!

De auto die je op de foto’s is niet zomaar een 6 Serie, maar een heuse M6. In principe is het dus een chique M5. Waarschijnlijk heb je gezien dat deze occasion niet in Nederland te koop staat, maar in de Verenigde Staten. Daar is een goede reden voor. In Nederland is de M6 verkocht met slechts één transmissie, de zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling.

BMW M6 GC met handbak

Net als de bij de BMW M5 had je bij de M6 keuze uit die automaat en een heuse handbak! Jazeker, de M6 was leverbaar met een handgeschakelde transmissie. Niet alleen de M6 Coupé, maar ook de Cabriolet of Gran Coupé. Bij de dynamische presentatie van de auto (op Circuit of the Americas in Austin) had BMW er eentje staan. Er is er dus sowieso eentje gebouwd. Uiteindelijk zijn het er iets meer geworden, maar niet veel.

Want van alle M6 Gran Coupé’s die werden verkocht in de VS, zijn er 23 (!) afgeleverd met een handbak. Of het de handbak in de M6 de beste keuze was, kun je betwisten. De DCT van BMW is namelijk heel erg goed. De handgeschakelde Getrag-bak heeft slechts zes versnellingen en ging al wat langer mee. In principe is het dezelfde handbak als de BMW 330d (E90 LCI), 540i of Jaguar F-Type.

In tegenstelling tot de DCT werd de handbak al een tijdje niet meer doorontwikkeld. Ook houdt zo’n DCT beter de ‘druk’ erop met schakelen, niet verkeerd op een auto met turbo’s. Dit terwijl het turbogat juist aanweziger is met een handbak. Maar dat is misschien zeuren om het zeuren. Het feit dat je zo’n machine zelf kunt bedienen, is ongeëvenaard. Ja, Wibi Soerjadi kan véél beter piano spelen, maar dat neemt niet weg dat het weleens leuk is om het zelf te doen.

Uitvoering interieur

Deze BMW M6 GC met handbak is opvallend onopvallend uitgevoerd. De kleur is Space Gray metallic. Dat is niet heel erg bijzonder, maar wel in combinatie met het Zandvoort-beige Merino-lederen interieur. En met lederen interieur bedoelen we ditmaal niet alleen de stoelen, maar ook de bovenkant van het dashboard. De hemel is bekleed met two-tone Alcantara. Maar het mooiste onderdeel van het interieur is die eenvoudige versnellingspookknop en de drie pedalen.

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden voor je:

Interesse? Je kunt hem bekijken op Bring a Trailer, het hoogste bod voor de M6 GC met handbak is tot nu toe een kleine 40 mille. Dus waar wacht je nog op?