Fiat 500e Mopar is bruut en stiekem best schattig - Autoblog.nl

Je kunt je onderscheiden en gezonder maken met de Fiat 500e Mopar accessoirelijn.

Het is een beetje een raar jaar. De Fiat 500e werd tijdens de Salon van Genève onthuld. Dat was net op het moment dat het coronavirus ervoor zorgde dat de hele wereld op slot ging. Daarmee heeft de Fiat 500e iets minder indruk kunnen maken, dan eigenlijk zou moeten.

Het belooft namelijk een interessant kleintje te worden. Iets goedkoper dan de Mini Cooper SE en de Honda e, maar wel iets betere specs. En als je écht matige specificaties wenst (lees: een stadsauto die weinig actieradius nodig heeft), dan is er een voordelig instapmodel.

Grote hit

We verwachten dan ook dat de Fiat 500e een grote hit gaat worden. Een groot voordeel van de Fiat 500 was dat je ‘m altijd naar wens kon aankleden. Van basaal tot erg luxe. Nu is er een Fiat 500e Mopar die er een schepje bovenop doet.

Fiat 500e Mopar accessoires

Een beetje vreemd is het wel. Mopar, dat was de divisie voor upgrades voor Muscle Cars en Performance Pick-ups van Jeep en Dodge. Het is nu voor de accessoire-lijn en onderdelen. Die worden allemaal verzonden onder de Mopar-vlag. De Fiat 500e Mopar accessoire gids bestaat uit meer dan 80 leuke items om jouw geheel elektrische 500e net even leuker, beter of handiger te maken.

Fashion en Sports Techno

Er zijn diverse soorten Mopar Fiat 500e accessoires. De ‘Fashion Accessoires’ geven de auto een iets chiquere uitstraling. Denk aan andere spiegelkappen, een chroompakket of andere velgen. Het Mopar Sports Techno pakket moeten juist zorgen voor een dynamischere uitstraling. Alle onderdelen in deze pakketten zijn ook los te bestellen.

Geen Mopar Fiat 500e mondkapjes

Omdat de auto geboren is tijdens coronatijd, zijn er ook enkele handige Covid-19 accessoires, zoals een hogedruk interieurfilter en luchtreiniger. Heel erg handig. Mopar mondkapjes hebben we niet in de gids zien staan. Binnenkort zal het gehele assortiment op de Mopar-website staan.