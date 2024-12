BMW M8 Coupé gaat nu echt de bietenbrug op

De BMW M8 Coupé gaat spoedig de bietenbrug op. Komt er nog een opvolger?

Als je de beste nieuwe BMW wil kopen, doe je er over het algemeen goed aan naar de oudste modellen te kijken. De huidige Siebener en Fünfer zijn natuurlijk lelijk en knaak. Althans, de eerste is vooral lelijk. Met name de laatste is ook echt een stapje terug ten opzichte van het vorige model. Overigens een ontwikkeling die niet alleen voor BMW geldt. Bij veel merken moet er beknibbeld worden in de kosten en dat zie je terug in het product.

Gelukkig is er nog de 8-Serie, die nog baseert op de vorige 5-Serie. Deze blepper is weliswaar iets te duur als je ‘m nieuw aanschaft. Maar de plastics in het interieur zijn aaibaar, de iDrive logisch en je hebt nog fysiek knoppen. Win-win-win dus. Maar ja, je kon er donder op zeggen dat de 8-Serie zou gaan verdwijnen. En dat moment breekt nu in ieder geval voor de M8 Coupé aan.

Begin 2025 zal de productie stoppen, aldus de doorgaans goed ingevoerde b0iZ van BMW Blog. De cabrio en Gran Coupe mogen nog even door. Maar ook daarvoor zal eerder vroeg dan laat het einde in zicht komen.

Net als alle grote, dure BMW coupé’s, is de M8 altijd een beetje een lastige propositie geweest. Qua prijs vecht je tegen Porsche’s en andere exoten. Maar de aantrekkingskracht is toch net wat minder. BMW is nu eenmaal heel erg goed in wat compactere, sportieve coupé’s bouwen. Hoewel de 8-Serie een indrukwekkende auto is in alle opzichten, kan je je voorstellen dat klanten ‘voor dat geld’ iets anders willen.

In dat opzicht is de huidige 8-Serie in ieder geval een waardige opvolger van de vorige 8-Serie (E31). Hoewel die laatste destijds meer op zichzelf stond en peperduur was om te ontwikkelen en de huidige toch meer een 5-Serie coupé is. De grote BMW coupé’s; we missen ze pas echt als ze (al lang) niet meer leverbaar zijn.

Ook de huidige 8 gaan we toch ongetwijfeld toch weer missen als die definitief verdwijnt. Het is namelijk maar helemaal de vraag of er een opvolger komt en zo ja wanneer. In de wandelgangen wordt gesproken dat alleen de Gran Coupe overleeft als nieuw model. En dat die dan niet op het Neue Klasse platform staat, maar opnieuw op het CLAR platform met zowel elektrische varianten als versies met verbrandingsmotor. Maar die zou dan pas op zijn vroegst in 2028 en meer realistisch pas in 2029 op de markt komen.

Voordeel is wel: als okkazie zijn het toppertjes omdat de eerste eigenaar een bak afschrijving voor zijn rekening neemt. Top tip: ga voor een zeldzame 8-Serie zonder M pakket. Of natuurlijk voor de full monty: de M8 competition.