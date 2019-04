LOL: kilometerheffing België weer van de baan

Het lijkt er weer niet door te komen.

Lijken die Belgen in Vlaanderen dan toch zo sterk op de Nederlanders? In een nieuw mobiliteitsplan waren ideeën voor kilometerheffing opgenomen. Zeker niet de eerste keer, maar in andere gevallen kwam het nooit tot een daadwerkelijke uitvoering.

Nu lijkt het dat de invoering van rekening rijden voor personenauto’s wéér niet gaat gebeuren. Ben Weyts, minister van Mobiliteit in Vlaanderen, wil er een stokje voor steken. Wat hem betreft verdwijnt het idee van tafel en spreken ze er nooit meer over. De bevolking zou er niets in zien, aldus de minister tegenover VTM Nieuws gisteravond. Weyts is van mening dat men parlementaire ideeën niet, en ik quote, ‘door de strot van de Vlaming rammen’.

Het fileprobleem aanpakken moet niet door middel van rekening rijden, maar door middel van meer investeringen in verkeersinfrastructuur. Eigenlijk precies hetzelfde zoals we hier in Nederland zien. Ook hier ziet de coalitie niets in het invoeren van rekening rijden. Wel worden er miljarden gepompt in onder meer nieuw asfalt.

De Vlaamse minister was juist een voorstander van kilometerheffing. Na kritiek vanuit onder meer de bevolking heeft de minister zijn ideeën bijgesteld. Het is de bedoeling dat er straks 10 tot 15 miljard euro extra naar de infrastructuur gaat.

Fotocredit: @frissegast via Autojunk