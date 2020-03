Voorlopig geen update voor sjoemeldiesels in Nederland

Door de coronacrisis is er sprake van een vertraging.

Vanwege de coronacrisis lopen de zaken bij onder andere de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) anders dan anders. Zo lieten we al eerder weten dat de dienst is gestopt met het keuren van importauto’s. Ook is er een speciale regeling in het leven geroepen omtrent het schorsen van grote groepen auto’s. Vandaag is er weer nieuws vanuit de RDW te melden.

Dat nieuws heeft te maken met de Jeep Grand Cherokee en Suzuki Vitara. De RDW maakte eerder bekend dat er fraude is ontdekt bij de dieselmodellen van deze auto’s. Een terugroepactie werd het gevolg. De RDW eist een software-update zodat de sjoemeldiesels niet langer sjoemeldiesels zijn.

We zijn inmiddels eind maart en april ligt om de hoek. De updates moesten echter halverwege februari uitgevoerd worden. Tegenover BNR Nieuwsradio laat de RDW weten dat de updates vertragingen hebben opgelopen door de coronacrisis. Door Europese reisverboden kan de software-update momenteel niet plaatsvinden, aldus de RDW.

Daardoor rijden er nu nog diesel Jeep Grand Cherokee’s en Suzuki Vitara’s op de Nederlandse wegen die meer uitstoten dan de regels toestaan. Op de korte termijn lijkt daar geen verandering in te komen. De RDW spreekt over een problematische situatie.