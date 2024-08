BMW maakt een nieuwe verbrandingsmotor

BMW is naar verluidt nog bezig met het ontwikkelen van de verbrandingsmotor. In 2026 komen ze met wat nieuws.

Terwijl sommige autoconcerns aangeven dat ze hun laatste verbrandingsmotoren al ontwikkeld hebben, gaat BMW stug door. Onlangs vertelde topman Oliver Zipse nog hoe stom het beleid van de bureaucraten is. Volgens hem houdt het beperkende beleid een normale overgang naar schonere techniek juist tegen. Zipse ziet meer in een mix van verschillende aandrijvingsvarianten. Daarin is dan ook nog een rol weggelegd voor de verbrandingsmotor, al dan niet op e-fuel.

Nou staat BMW natuurlijk voor Bayerische Motoren Werke. Dus het is niet per se gek dat juist dit merk het wel ziet zitten om de verbrandingsmotor nog even levend te worden. Mooie motoren, al waren ze niet altijd betrouwbaar, zijn immers altijd een USP geweest van het merk.

Voor de nieuwe modelgeneraties, beginnend bij de G65 X5, is BMW bezig nieuwe tech te ontwikkelen. Al is het de vraag of die ook (meteen) het productiestadium zal halen. De technologie is, zoals we lezen op auto-motor-und-sport.de een type van pre chamber ignition. Soortgelijks is niet nieuw en hebben we al eerder gezien bij bijvoorbeeld Honda. Maar ook bij de F1 motor van Ferrari.

Het idee is dat er een klein kamertje op de cilinder zit waar een beetje brandstof en lucht in de hens gezet worden. Van daaruit verplaatst de vlam zich door de cilinder om daar de taak van de traditionele bougie over te nemen en het benzine-luchtmengsel te verbranden.

Dit heeft een aantal voordelen. Meer powah, meer efficiënte, schonere verbranding, beter hittemanagement. Je vraagt je af waarom we dit niet altijd al hebben gedaan. BMW kan de techniek, waar het sinds deze maand patent op heeft in Europa, in theorie toepassen op driepitters tot achtcilinders. Of ze dat ook gaan doen, is de vraag. Momenteel is inzet in productieauto’s nog niet bevestigd.