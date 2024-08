Putdeksels maken ook Rolls-Royce Spectre beter

Deze beelden bewijzen: putdeksels maken ook de Rolls-Royce Spectre beter.

De Rolls-Royce Spectre is een aparte auto. Optisch is ‘ie eigenlijk vrij ingetogen en strak. Stijlvol eigenlijk best wel, zoals het hoort. Er is echter een maar. Het ding is namelijk absoluut gigantisch. Dat zie je er niet aan af als ‘ie op de foto staat zonder banaan erbij om de grootte in te schatten. Maar het is wel zo.

Stiekem is het daarmee een Rolls zoals die ooit bedoeld waren. Maar de Rolls-koper van vandaag de dag, is meestal niet zoals die ooit bedoeld was. Dat is namelijk toch vaak een voetballer. En ja natuurlijk zijn we jaloers en denken we was ik maar een balletje gaan trappen vroeger. Maar daarom mogen onze voebelende lezers ons deze sneer door de vingers zien.

Enfin, mocht je ‘stijl’ ietsje meer bruut dan ingetogen zijn, heeft Spofec de oplossing voor jou. Spofec klinkt als een Poolse tuner (niet dat daar iets mis mee is), maar is in werkelijkheid een onderdeel van Novitec. Je weet wel, van die Ferrari’s enzo. Spofec is in deze een verwijzing naar Spirit of Ecstacy. Wel een afkorting die alleen Duitsers kunnen verzinnen. Maar soit.

Voor de Spectre hebben ze een carbon bodykitje ontwikkeld. Het is allemaal redelijk bedeesd, maar toch net wat dikker dan standaard. Splitter, ander bumpertje, side skirts, frontlip spoiler en natuurlijk een diffuser, het is er allemaal. Meest gewaagd is wellicht de extra DRL-strip (daylight running lights) op de neus. Mjah, mwah.

Wat echter wel gaaf is, zijn de Vossen Wheels. Putdeksels in de maat 24″. Spofec levert ze voor je in maar liefst 72 kleurtjes. Als je het niks vindt kan je overigens ook opteren voor een design met 9 dubbele spaken. Aan de (elektro)motor is overigens niks veranderd. Koop dan? Of liever de Mansory?