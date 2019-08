BMW maakt het ‘nierprobleem’ nog een beetje erger

Nierfalen, ook in Beieren hebben ze er last van.

Vraag bijna elke petrolhead wat ze vinden van huidige auto-ontwerpen en ze zullen zeggen: “dat gaat hard bergafwaarts”. Het is ook nooit goed, zouden we dan zeggen, want waar elke auto op elkaar leek een paar jaar terug, is nu het onderscheid tussen bijvoorbeeld een BMW of Mercedes goed te maken. De karakteristieke designdingetjes van BMW lijken het meest omstreden te zijn. Dan doelen we uiteraard maar op één ding. De double kidney grille, hier omgedoopt tot de ‘nieren’, de luchtroosters aan de voorkant van elke BMW die het Beierse merk al jaren als uniek designelement gebruikt op al hun modellen.

Die historische knipoog hebben we nooit erg gevonden. Kijk maar eens naar de vroege integraties van de 3 en 5 Serie: de nieren waren minuscuul! Daar de generaties vorderde zijn de nieren nooit een doorn in het oog geweest. Bij de generatie BMW’s waar Chris Bangle het design deed, was het design omstreden, maar de nieren waren een perfect geproportioneerde traditie. Vanaf nu nemen de nieren hilarische proporties aan, kijk maar eens naar de X7 of de zeer omstreden LCI voor de 7 Serie G11.

Goed, BMW zit er kennelijk niet zo mee en blijft lekker grote nieren bouwen. Wij kunnen eigenlijk alleen duimen dat ze ditzelfde trucje niet toepassen op elk volgend model. De volgende kandidaat op death row is de 5 Serie. Deze krijgt binnenkort zo’n zelfde LCI (met de IAA om de hoek misschien wel sneller dan je denkt) en we vrezen het ergste wat betreft de grootte van de dubbele grille. Wat je dan moet doen is de aandacht van die nieren afhouden. Een donkere kleur kiezen en een pakket kiezen waar de grille ook in een donkere kleur gemaakt wordt. Kun je doen, je kunt ook afkijken bij de X6 en een nieuwe accessoire voor de 5 Serie op de markt zetten. Ontmoet de Iconic Glow Kidney Grilles.

Zoals al gezegd kun je deze feature standaard al (tegen bijbetaling) op de nieuwe X6 krijgen, bij de 5 Serie moet je hem bestellen en zelf (laten) inbouwen. Wat het is? Lichtgevende nieren. Deze feature snappen we eigenlijk best goed op de coupé-SUV broer van de Fünfer. Die auto is zo potsierlijk dat een dergelijke ordinaire feature er perfect bij past. De tot zakenauto van het jaar uitgeroepen 5 Serie is meer uit op een goudeerlijk, zakelijk voorkomen. Daarom bestaat de catalogus uit niks behalve 50 tinten grijs en de onmisbare tinten zwart, zwart en metallic zwart. De auto die in alle commotie rond de BMW-designtaal ongeveer zo strak ontworpen is als een van zijn voorgangers, de E39. Ja, die auto was de eerste kandidaat om voor de handige Harry een kitscherig designdingetje te krijgen.

Goed, mits je een mooie donkerblauwe tint als lakkleur kiest zoals de bovenstaande afbeelding en je de nieren af en toe ook nog even uit zet, dan gedogen we deze optie. BMW koppelt het namelijk aan een stukje veiligheid, aangezien ze als follow me home-verlichting kunnen fungeren (ze blijven nog even aan nadat je de auto op slot zet zodat je niet in het pikkedonker loopt). Mocht dat nou helemaal als je dingetje klinken, dan kun je de optie bestellen en installeren op de G30 5 Serie. In Nederland kost de optie 548 euro en 99 cent.

Leuk voor wie nu een G30 5 Serie van voor de LCI bezit en hem ietsje ‘interessanter’ wil maken. Als wij een verwachting mogen stellen zal het een fabrieksoptie worden op de gefacelifte G30. Het zou ook een koud kunstje moeten zijn om de X6-grille op de X5 te bestellen, dus wie weet zien we die ook gauw op de website van BMW.