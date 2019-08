Hoofdingenieur Toyota wil nieuwe MR2 maken met Porsche

Waar een wil is...

Sinds Toyota heeft aangegeven van plan te zijn nieuwe sportauto’s op de markt te brengen, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zeker na de terugkeer van de Supra (rijtest) lijkt het enthousiasme geen grenzen te kennen. Inmiddels is duidelijk dat Toyota overweegt nog een sportauto te lanceren. Misschien werkt het zelfs in het geheim al aan een volgend model.

Momenteel wijst alles erop dat Toyota een kleinere, goedkopere sportauto ter wereld wil brengen. Mogelijk wordt deze derde sportieveling de spirituele opvolger van de MR2. Zeker is de terugkeer van de MR2 lang nog niet, maar de hoofdingenieur van Toyota, Tetsuya Tada, heeft het vuur der speculatie in ieder geval vergroot door te zeggen dat hij graag met Porsche in zee zou gaan voor een dergelijk project.

Tada deelde zijn visie over een nieuwe MR2, nadat hij door AutoIndustriya werd gevraagd met welke fabrikant hij graag de handen ineen zou slaan om het vergane model nieuw leven in te blazen.

Het is geen verrassing dat Porsche volgens Tada de ideale kandidaat is om Toyota te helpen bij de ontwikkeling van een nieuwe MR2. Immers, Porsche is meer dan vaardig als het gaat om het bouwen van sportieve, achterwielaangedreven wagens met een middenmotor. Denk maar aan de Cayman en de Boxster, die al jarenlang in de smaak vallen bij de consument alsmede de pers.

Het is lastig te zeggen of Toyota inderdaad uit is op een partnerschap met Porsche voor de ontwikkeling van een nieuwe sportauto. Als blijkt dat Tada niet aan het dollen was, dan is het in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren. De terugkeer van de GT86 was immers een samenwerkingsproject met Subaru en de nieuwe Supra is deels tot stand gekomen dankzij de expertise van BMW.