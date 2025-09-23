BMW M is nog lang niet klaar met de Touring, integendeel!

Gelukkig maar. De vraag naar BMW M Touring-modellen blijkt groot.

BMW M modellen en dan als Touring. Dat was altijd maar iets moeilijks en vooral iets van het verleden. Denk aan de E34 M5 Touring. Dat tijdperk. BMW M probeerde het later nog met de E61 M5 Touring. Maar daar bleek de vraag al helemaal tegen te vallen.

Fast forward naar 2025 en we zitten in een heel andere wereld. Snelle stationwagens zijn in trek. Gelukkig maar. Na al die suffe SUV’s zijn autoliefhebbers weer in snelle stations te vinden. Dat is echt niet beperkt tot Europa. In Amerika willen ze dat ook wel. Daarom heeft BMW M goed nieuws voor onze Amerikaanse broeders en zusters.

BMW-topman Bernd Koerber laat doorschemeren dat de deur allerminst gesloten naar snelle stations voor de Amerikaanse markt. Daarover bericht BMWblog. Want waar hij hier in Europa gewoon kunnen scheuren in de M3 Touring, moeten ze het in de VS alleen doen met de sedan. De M5 Touring kunnen ze wel bestellen, maar niet iedereen zit te wachten op deze hybride joekel.

Volgens Koerber kijken Europeanen en Amerikanen heel anders naar de Touring. In Europa is de stationwagon vooral geliefd vanwege de combinatie van praktische bruikbaarheid en het design. Het ziet er strak uit, maar je kunt ook gewoon de kinderwagen en een paar fietsen meenemen. Aan de andere kant van de plas kiezen ze dan automatisch voor een SUV. Dat is een beetje aan het veranderen.

Geen volumemodel, maar niche

Koerber benadrukt dat een Touring voor de VS altijd een nichemodel zal blijven. Geen massaproductie, geen instappers, enkel de topmodellen. Zoals een BMW M3 Touring dus. Praktische Amerikanen die hopen op een 320 hebben pech, die kopen maar een X3.

Daarmee positioneert BMW de Touring in de VS eigenlijk als een halo-car: een model dat niet veel verkoopt, maar wel het imago van het merk naar een hoger niveau tilt.

Daarmee lijkt BMW terug te komen op een eerdere beslissing. Want de M3 Touring (G81) is niet geïntroduceerd in de Amerika’s. Koerber stelt echter dat de auto nu juist zo begeerlijk is omdat je deze niet in de VS kunt kopen. Oké dan, zo kun je het ook bekijken.

Hoe de toekomst eruitziet, blijft natuurlijk gissen. Maar het feit dat BMW openlijk spreekt over nieuwe Touring-plannen voor Amerika, geeft hoop. Voor Amerikaanse liefhebbers. Toch leuk voor ze, hoe minder SUV’s hoe beter. Nietwaar?