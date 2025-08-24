Dit is hoe Audi werd opgebouwd met een Mercedes vierpitter

Afgelopen week werd helder dat de hel officieel bevroren is. Mercedes gaat immers vierpitters inkopen bij aartsrivaal BMW. Doch zo gek is het eigenlijk niet eens. Het hele bestaan van rivaal Audi, baseert immers op een Mercedes vierpitter…

Mercedes die de B48 vierpitter van BMW gaat gebruiken, dat was even een schok vorige week. Totdat je er nuchter over nadenkt. Momenteel gebruikt Mercedes vierpitters ontwikkeld door Renault/Geely. Niet alleen is dat op fora reden tot hoon, het biedt ook praktische nadelen. Zoals het feit dat de krachtbronnen moeilijk te combineren zijn met plug-in hybride techniek en in principe bedoeld zijn om over dwars geplaatst te worden. Bij BMW ligt dat letterlijk en figuurlijk anders. Bij de echte (premium) BMW’s, ligt de motor immers in de lengte en wordt de kracht naar de achterwielen verzonden.

Het is vooral voor verstokte fanb0iZ misschien een beetje gek. Spendeer je je hele leven om Mercedes of BMW te glorificeren op obscure internetfora, slaan ze opeens de handen ineen. De twee merken hebben wel wat gemeen natuurlijk, maar er waren altijd ook uitgesproken verschillen. Het is niet de eerste keer dat er sprake was van een dergelijke samenwerking. In 2009 wilden de bedrijven zelfs elkaars aandelen kopen. Maar het is toch een beetje alsof PvdA en GroenLinks opeens zouden aankondigen vanaf nu dezelfde partij te zijn. Zoiets kan je je niet voorstellen.

En toch, deze toekomst was ook het verleden. En had dat nog meer kunnen zijn. Na de tweede wereldoorlog, had Mercedes namelijk even het rijk (beetje rare term in deze context) alleen. Niet dat de zaken er bij Das Haus florissant voor stonden. Maar BMW was gedecimeerd. Het hoofdkantoor van Auto Union, lag na 1945 in Oost-Duitsland.

Mercedes kwam heel dicht in de buurt van BMW volledig uitkopen. Het idee was dan geweest om in de fabrieken vanaf dat moment Mercedessen te maken. Maar de Quandt familie, net als Mercedes ook niet brandschoon in de oorlog, stak hier een stokje voor. Met zijn resterende DMarks, investeerde Herbert Quandt in 1959 fors in het bedrijf uit München. De Neue Klasse trok daarna het falende bedrijf uit het slop.

Dit verhaal is echter redelijk bekend. Minder bekend is dat Mercedes in 1958 daadwerkelijk Auto Union kocht. Er was inmiddels al een hoofdkwartier in het West-Duitse Ingolstadt. Maar Auto Union (met de merken DKW, Horch en Wanderer) borduurde vooral voort op verouderde modellen met even oude techniek. Onder de kap huisden tweetakt benzinemotoren.

Mercedes had een plan. Het stuurde Ludwig Kraus en een clubje jonge techneuten naar haar nieuwe dochteronderneming. Doel: helder maken dat viertakt motoren de toekomst waren. Zo werd dan ook de Mercedes M118 ‘Mexico’ ontwikkeld. Een voor die tijd moderne viertakt vierpitter.

Mercedes had echter al vrij snel buyer’s remorse. De stroeve opstelling van de Auto Union mensen was daar een reden voor. De andere reden is dat Mercedes bang was dat Auto Union weinig afzetmarkt zou hebben in West-Duitsland, wat het weinig kapitaalkrachtige Oost-Duitsland over liet als belangrijkste afzetmarkt…Dat zou dan dus een heel beperkt verhaal worden. In december 1964 verkocht Mercedes daarom de aandelen aan Volkswagen.

Een jaar later, kwam de eerste na-oorlogse auto op de markt onder de naam ‘Audi’, zonder verdere typeaanduiding. Intern werd de auto F103 genoemd. Onder de kap: de M118 vierpitter van Mercedes. Dit model werd later de Audi 72 genoemd naar het aantal pk’s onder de kap en nog iets later na een vermogensupgrade…de Audi 80.

Deze auto’s waren een bescheiden succes. Desalniettemin had Volkswagen, net als Mercedes, aanvankelijk verder geen grootse plannen voor Audi. De van Mercedes overgenomen Ludwig Kraus, inmiddels bekend met het merk, was aangesteld om ‘op de winkel te letten’.

De koppige Auto Union techneuten, voorheen niet bereid om mee te gaan met de tijd, hadden echter inmiddels meer ambitie opgedaan. Naar verluidt ontwikkelden zij in het geniep een hoogwaardiger, groter model, nog steeds met een variant van de M118 onder de kap. Kraus liet hen hun goddelijke gang gaan. Toen er uiteindelijk hoge piefen van Volkswagen op bezoek kwamen, was de ‘Audi 100’ feitelijk al af.

In plaats van een paar verbale muilperen, kreeg Kraus groen licht van Volkswagen’s management om de auto op de markt te brengen. De Audi 100 werd daarna een belachelijk succes. Audi hoopt er een paar honderdduizend te verkopen. Het werden er tussen 1968 en 1976 ruim 800.000. En de rest…is geschiedenis. Waarvan akte.