BMW pakt een belachelijk record met de XM

De BMW XM heeft een record te pakken! Maar hoe indrukwekkend is het echt?

Autofabrikanten vinden het maar wat lekker om records neer te zetten. Dat begon met razendsnelle tijden op de Nurburgring. Nu zijn steeds meer locaties toonaangevend voor de merken om een record neer te zetten. De Pikes Peak heuvelklim in Colorado is ook zo’n plek waar de merken steeds vaker records neerzetten.

De vraag is: hoe relevant is dit voor de koper? Het is leuk voor op verjaardagen over op te scheppen, maar ja. Echt indrukwekkend? Neem nu het meest recente record van de BMW met de XM op Pikes Peak. Met veel bombarie en drama brengt BMW naar buiten dat de XM de snelste hybride SUV is dat Pikes Peak ooit heeft gezien.

BMW XM record video

De snelste hybride SUV. Soms lijkt het net of merken nieuwe categorieën verzinnen om maar de snelste te zijn. Niemand gaat op diezelfde verjaardag voor je applaudisseren als je hiermee aan komt zetten.

Anyway. BMW heeft het record gevestigd met de XM op 21 september. Achter het stuur zat coureur Matt Mullins en een XM Label Red betrof het gekozen wapen. De krachtige SUV wist de heuvelklim in 10:48:60 te voltooien.

BMW heeft een video gedeeld van de recordrun. En ja, natuurlijk is het indrukwekkend wat de Duitse autofabrikant hier neerzet. Tegelijkertijd ben ik een beetje moe van al die enorme krachtige SUV’s die record na record neerzetten. Tijdens het boodschappenritje naar de Jumbo benut de gemiddelde koper 0,1% van die kracht.

Bij BMW zijn ze in elk geval trots op het resultaat. Zou ik ook zijn. Check zeker de video even, want het is toch verbazingwekkend om het enorme apparaat op deze manier in actie te zien.