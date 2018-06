Waarom de extra belasting van Trump een goed idee is

The Donald roept weer wat en de auto-industrie beeft en siddert.

America first. De Amerikaanse president Donald Trump was er heel duidelijk over in zijn verkiezingsbeleid en uiteindelijk mocht hij dankzij een succesvolle campagne zich de 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika noemen.

Zijn presidentschap is vanaf dag één controversieel met haters en liefhebbers op alle fronten. Als het gaat om de autosector heeft Trump al meerdere keren zijn mond opengetrokken. Gisteren was het weer zover. Via zijn favoriete sociale media (Twitter) liet de 72-jarige Trump weten dat hij een heffing voor Europese auto’s overweegt. Het is een reactie op de aanstaande ‘handelsoorlog’ die gaande is tussen de EU en de Verenigde Staten. Trump sprak over een heffing van 20 procent op auto’s die vanuit de EU naar zijn Amerika komen. Op dit moment is die heffing 2,5 procent.

EU is óók geen lieverdje

Europa is zeker niet onschuldig in dit geheel. Sterker nog, de Amerikanen matsen importauto’s vanuit de EU met een laag importtarief. Europa hanteert namelijk een heffing van 10 procent op auto’s vanuit Amerika. Dat is dus vier keer zoveel. Als Europa de huidige handelsbarrières op Amerikaanse producten niet afschaft, dreigt Trump met het invoeren van die 20 procent heffing op EU importauto’s, aldus de president op Twitter. Momenteel onderzoekt het Amerikaanse ministerie of de import op auto’s vanuit onder andere de EU en China een dreiging vormen voor de nationale veiligheid. De uitslag is naar verwachting in juli of augustus bekend.

EU maakt Amerikaanse auto’s totaal niet aantrekkelijk

Hoeveel Amerikaanse auto’s zie jij dagelijks rijden? De US-based merken hebben het altijd al moeilijk gehad in ons continent door allerlei regelgevingen. Ons stelsel is gebaseerd op kleine, compacte hatchbacks. Zeker in Nederland is er geen doorkomen aan. Bij de aanschaf van een Mustang met achtcilinder gaat er meer geld naar de staat dan naar Ford. En dan hebben we het nog over een Amerikaans merk dat het best goed doet in Europa. Merken als Chrysler, Cadillac en Jeep hebben een lage afzet in vergelijking met de Duitse merken. Dat Amerikaanse merken louter dikke V8’s en pickups bouwen is onzin. Chevrolet heeft bijvoorbeeld de elektrische Bolt, maar trok enkele jaren geleden al de stekker uit Europa. En dan zijn er nog tig merken die de overstap naar ons ons continent niet eens maken, want: geen beginnen aan.

Of dit ook een imagoprobleem is gaan de Chinezen straks uitwijzen. Je zou immers denken dat Europeanen liever een Peugeot, BMW of Audi rijden in plaats van een Dodge, Lincoln of Buick. Over een niet al te lange tijd gaan we merken als Lync & Co, Great Wall Motor en Chery Automobile in ons continent krijgen. Eens kijken of die onbekende namen nou echt zo afschrikken..

Meer werkgelegenheid in de VS

Met de strenge regels hoopt Trump dat Europese fabrikanten (nog meer) productiefabrieken in de VS gaan bouwen. Eén fabriek is al goed voor honderden banen in een regio. Vanaf dag één had de Amerikaanse president het eigen volk hoog in vaandel staan. Dat de POTUS inmiddels een zee aan vijanden heeft en het feit dat de EU zijn bloed kan drinken zal hem een worst hotdog zijn.

Eigen auto’s aantrekkelijker

Wanneer het strenge importtarief doorgerekend gaat worden naar de consumentenprijs van een Europese auto, zullen Amerikanen sneller geneigd zijn om een auto geproduceerd in eigen land te kopen. Daarmee boost Trump wederom zijn eigen economie wat hij juist zo graag wil. Volvo doet in dat opzicht wat de president wenst, want de nieuwe S60 rolt in een kersverse fabriek in South Carolina van de band. Daarnaast werd vorig jaar bekend dat BMW 600 miljoen dollar ging pompen in de Spartanburg-fabriek, goed voor nog eens 1.000 banen.