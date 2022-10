1 en 2 Serie in Individual kleurtjes springen eruit

Zo zien BMW Individual kleurtjes eruit op een 1 Serie en 2 Serie.

Vorige week onthulde BMW de nieuwe M2 inclusief diens configurator. Heel erg cool, alleen wel érg beperkt. Zwart, zilver, wit, grijs, rood en blauw zijn de enige tinten die je kunt krijgen. Tot voor kort moest je het daar dan ook gewoon mee doen.

Bij de BMW 1 Serie en 2 Serie was het namelijk voor lange tijd niet mogelijk om het BMW Individual-programma toe te passen. Dat begon pas vanaf de 3 Serie. In principe moest je het dus altijd doen met de keuzes van BMW zelf en dat waren er niet veel.

1 en 2 Serie Individual

Maar sinds vorig jaar augustus kun je dus wél gebruik maken van het BMW Individual-programma. Dit betekent dat er 120 extra kleuren zijn. Om alvast een voorproefje te laten zien, heeft BMW wat voorbeelden met opvallende kleuren. In dit geval gaat het om exemplaren van de BMW 1 Serie hatchback en 2 Serie Gran Coupé.

Met name in het oranje ziet zo’n 2 Serie Gran Coupé er een stuk beter uit en Riviera Blue is de leukste kleur voor een 1 Serie. Mocht je die 120 kleuren zien en denken ‘meh, daar zit niets voor mij tussen’, dan kun je altijd nog je eigen kleur samenstellen. Je maakt in dat geval gebruik BMW Individual Manufaktur. Daar kun je ook terecht met echt bijzondere verzoeken voor het interieur, bijvoorbeeld. Denk aan aparte materialen voor de bekleding of sierlijsten.

Capaciteit

Uiteraard moet je wel een beetje geduld hebben. Gemiddeld duurt het zo’n 10 weken langer dan normaal als je een BMW Individual-kleur bestelt. Het is niet zo dat alles 1 en 2 Series in een Individual kleur kunnen worden afgewerkt. Per dag is er capaciteit voor 5 auto’s in de spuitcabine. Er zijn per dag dus een beperkt aantal slots beschikbaar.

Nu worden er ook honderden gewone 1 en 2 Series gebouwd in een kleur die BMW heeft voorgeselecteerd, dus zal het vast geen enkel probleem zijn om een BMW Individual kleurtje tussen te gooien. Dit in tegenstelling bij Porsche, waarbij iedereen zijn 911 GT3 een PTS-kleur wil geven, maar dat Porsche de capaciteit niet heeft.

Nog niets te doen op deze maandag? Check dan de BMW Individual visualizer!

