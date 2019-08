BMW presenteert nu ook de BMW X5-zeef

Hard bewijs dat BMW woorden omzet in daden.

Voordat we precies beschrijven wat hier aan de hand is, beeld je even in dat je wordt uitgenodigd door BMW. “Beste meneer/mevrouw, om te bewijzen dat onze producten werken, hebben we u nodig om een BMW X5 compleet aan flarden te schieten. Dit is niet strafbaar en we zullen u betalen. Met vriendelijke groet, BMW AG”. Moeilijk om nee te zeggen, toch? Bovendien levert het BMW deze bijzondere plaatjes op.

Wat we zien is uiteraard een versie van de nieuwe BMW X5 VR6. Deze benaming die niks te maken heeft met een zescilinder Volkswagen-motorblok staat voor de sterkte van het pantser van de nieuwe dikke X5. Deze voornamelijk door celebs en politici ingezette auto moet natuurlijk het één en ander kunnen weerstaan, voornamelijk vuurwapens.

Klinkt leuk op papier, beweren dat de X5 VR6 probleemloos door een AK47-storm kan rijden, maar maak het eens waar. Dat deed BMW dus. Bij deze bruine VR6 heeft BMW zelf die AK47-storm even nagebootst. Daarna zijn de kogelgaten geteld en genummerd. Er staat nergens om hoeveel kogels het gaat, maar gezien het nummer ‘297’ wat te spotten valt zijn het dus minimaal 297 stuks. Gezien het feit dat BMW dit trots de wereld in stuurt zullen deze nummers betekenen dat dat het aantal kogels is wat de auto niet heeft kunnen penetreren. In dat geval, klasse!

Wat verder opvalt is dat niet alleen het plaatwerk verdikt en onverwoestbaar is, ook het glaswerk is verdikt en het resultaat is te zien. Ja, er zitten wat barsten in en we denken niet dat je heel veel kan zien door de voorruit, maar ze stoppen dus kennelijk wel de Kalashnikov-shitstorm. De achterruit is wel gesneuveld, maar tussen de kofferbak en achterstoelen zit een tussenschot met gepantserd glas. Misschien dat de aandrijving voor de automatische kofferbak het al moeilijk heeft met het extra dikke staal en bij gebrek aan zin om een nieuw systeem in te bouwen de zware achterruit de boel overbelastte. Theorieën alom, maar veilig ben je wel in de dikke X5. Nou nog iemand die het extra gewicht compenseert met een dikke chip voor de 4.4 liter V8 en je merkt er bijna niks van.