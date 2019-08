Officieel: Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC

Het compacte ruimtewonder is er nu ook als AMG.

De GLB deelt zijn genen met de A- en B-klasse. Toch kun je er optioneel zeven mensen in kwijt. Na de onthulling van de reguliere GLB, is hier de variant van Mercedes-AMG. Het recept is geen verrassing voor wie bekend is met de A 35 en de CLA 35.

De Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC komt inderdaad met een tweeliter turbomotor, in dit geval goed voor 306 pk en 400 Nm koppel. Het maximale koppel is vanaf 3.000 t/min beschikbaar. De vierwielaangedreven SUV doet het sprintje naar de honderd in 5,2 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Het blok is gekoppeld aan een AMG SPEEDSHIFT DCT 8G-transmissie. Wie meer pit wenst zal geduld moeten hebben tot de GLB 45 ten tonele verschijnt.

Het uiterlijk van een AMG 35-model is inmiddels wel duidelijk. De AMG Panamericana grille is te vinden aan de voorzijde. Van achteren twee uitlaatsierstukken die laten zien dat dit nog niet het topmodel is. Vier uitlaatsierstukken zijn exclusief voor de AMG 45-modellen. Deze ‘AMG Light’ staat standaard op 19-inch lichtmetalen velgen. Optioneel kun je tot 21-inch shoppen bij Mercedes-AMG.

De AMG GLB 35 4MATIC zal op de IAA in Frankfurt voor het eerst te zien zijn. Informatie over een marktintroductie en prijzen zijn nog niet bekend.