Dit kost Volvo’s bomvolle ES90 Launch Edition

De Volvo ES90 is er nu ook als Launch Edition, maar wat kost het?

Volvo wil het segment van de premium elektrische auto doen opschudden. En voor wie geen heeft om tijd te verliezen in de configurator heeft Volvo de ES90 Launch Edition bedacht. Voorzien van de juiste opties zodat je meteen de showroom uit kunt rijden.

De exclusieve Launch Editions zijn tijdelijk verkrijgbaar voor de eerste kopers. De snelle beslissers, zeg maar. No pressure. Maar ze willen het wel gezegd hebben. De Volvo ES90 wordt leverbaar als Single Motor Extended Range met achterwielaandrijving en een bereik van 650 km (WLTP). Daarnaast zijn er ook Twin Motor en Twin Motor Performance uitvoeringen, beide uitgerust met AWD-vierwielaandrijving en een rijbereik tot 700 km (WLTP).

De Launch Editions zijn gebaseerd op de uitvoeringen Plus en Ultra. De Plus Launch Edition is verkrijgbaar vanaf € 74.495. Deze Launch Edition is € 500 duurder dan een gewone Plus, maar je krijgt er € 3.670 aan opties voor. Het gaat hier om Nordico bekleding met stoelventilatie (voor én achter), een Climate Pack, de 21” Aero velgen en Visual Park Assist met 360-graden camera.

De Ultra Launch Edition gaat nog een stapje verder. Deze versie begint bij € 81.495 en net als bij de Plus kost de Launch Edition € 500 meer. Je krijgt dan Nappaleder stoelen inclusief stoelventilatie rondom en 22 inch velgen. Normaal gesproken opties van enkele duizenden euro’s, volgens Volvo bespaar je € 2.500.

Als je van plan was deze opties toch al aan te vinken op je Volvo ES90 Plus of Ultra dan is deze Launch Edition inderdaad meer dan welkom. Je hebt nog even om erover na te denken. De Launch Edition blijft tot en met 4 oktober in het aanbod.

De Volvo ES90 begint bij € 69.995 als Single Motor Extended Range. Maar die is dus een stuk minder riant aangekleed, laat staan de Launch Edition versies. Nice, of toch liever wachten op de nieuwe XC70?