BMW houdt de i3 in leven, lanceert i3 Urban Suite

BMW leert van de fouten van Audi en gaat stug door met de innovatieve i3.

De toekomst van de BMW i3 leek eventjes in gevaar te zijn. Nog niet zo lang geleden waren er diverse BMW officials die aangaven dat de i3 weleens in de herfst van carrière zou zitten. Echter, er zijn andere sluiten genomen. De i8 gaat over een paar maanden eruit, maar de i3 mag nog eventjes in de showrooms blijven staan.

Dat is maar goed ook, want de i3 wordt telkens beter. Natuurlijk is het uiterlijk nogal specifiek, maar sinds de laatste update is de BMW i3x weer helemaal bij de tijd. Daarbij wordt de elektrische auto telkens populairder en zou het stom zijn een auto die zijn tijd ver vooruit is uit productie te halen. De Audi A2 werd pas populair een paar jaar nadat ‘ie niet meer van de band liep in de A8-fabriek in Neckarsulm.

Gelukkig heeft BMW bevestigd dat de auto sowieso tot 2024 onder ons blijft. Sterker nog, BMW komt met een heuse Concept Car op basis van de i3. Nu ziet de i3 er eigenlijk nog altijd uit als een Concept Car, maar de i3 Urban Suite is het daadwerkelijk. Met de i3 Urban Suite wil BMW de i3 profileren als een feng-shui achtige rijdende lounge. Een ruimte om te relaxen en na te denken over de fijnere dingen in het leven.

Of je automatisch jazzy, lo-fi hiphopbeats van J Dilla en MadLib hoort in de i3 Urban Suite weten we niet, maar wel dat je een comfortabele stoel hebt waarop je gewoon kunt liggen. Naast je zit geen tweede stoel, maar tafeltje met een lampje. Zodat je in alle rust de verzamelde werken van Nietzsche, Kafka en Johan Derksen kunt lezen.

Uiteraard zijn alle gebruikte materialen waanzinnig premium en ook nog eens milieuvriendelijk. Lewis Hamilton zou dus ook plaats kunnen nemen in deze BMW i3, ware het niet dat Lil Lewis alle boeken van Johan Derksen heeft gelezen. De BMW i3 Urban Suite is een uithangbord dat BMW meeneemt naar de CES in Las Vegas. Normaliter is de CES (Consumer Electronics Show) verplichte kost voor onze collega’s van Apparata, maar automerken geven er vaker acte de présence.