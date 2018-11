Officieel: parkeren in Amsterdam voortaan 7,50 euro

Alle ratio is uit het raam geworpen.

In aanloop naar de zomer kwam er al het een en ander naar boven drijven over de toekomstige parkeertarieven in Amsterdam. Naar verluidt moest een uur parkeren in het centrum van de hoofdstad vanaf volgend jaar 7,50 euro kosten. 2,50 euro duurder dan voorheen, dus. Vandaag heeft de gemeente deze plannen bevestigd.

Om precies te zijn gaan de parkeertarieven vanaf april 2019 fors omhoog. Zoals gezegd moet een uur parkeren middenin het centrum van de stad voortaan 7,50 euro kosten. Met de prijsverhoging wil de gemeente Amsterdam mensen forceren voor een andere vorm van mobiliteit te kiezen, wanneer bezoekers besluiten naar de hoofdstad te willen komen. Met name in gebieden waar auto’s volgens het bestuur niets te zoeken hebben – de historische binnenstad, bijvoorbeeld – wordt het tarief de lucht ingeschoten. Dit om het zogenaamde waterbedeffect (verschuivende parkeerdruk) tegen te gaan.

Dat de parkeertarieven flink duurder worden, betekent overigens niet dat je straks overal 7,50 euro moet betalen. Hieronder zie je een duidelijk schema van de toekomstige prijzen in Amsterdam.

Het is de bedoeling dat men de binnenstad in de toekomst zoveel mogelijk gaat proberen te vermijden met de auto. De verschillende en goedkopere P+R terreinen aan de rand van de stad moeten uitkomst bieden voor bezoekers en toeristen. Vanuit die parkeerplaatsen kan men gemakkelijk overstappen op het openbaar vervoer. Naast het feit dat de gemeente deze extra inkomsten investeert in betere “bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad”, wordt er de komende jaren nog eens 400 miljoen euro gestoken in nieuwe trams, metro’s, zero emissiebussen en ov-infrastructuur.

Tevens wordt de bezoekersregeling voor inwoners van de stad verruimd. Momenteel mogen Amsterdammers 10 to 30 uur aan parkeerkorting geven aan hun visite, maar dit wordt verhoogd naar 40 uur. Zodoende kunnen zij de visite maandelijks voor een langere periode 50 procent korting geven.

Beeld: Audi R8 met parkeerskills, via @diederik888