Autoblog advies: BMW én 911-vervanger voor €100.000

Ook met dit soort dilemma's helpen we graag.

Uiteraard hebben ook vermogende mensen te maken met problemen. Relatief gezien mag het niet van belang zijn, maar in absolute zin maakt het de situatie er niet altijd makkelijker op. Zo is dat ook het geval met Autoblog-lezer Diederik. Hij zit namelijk met een heel erg groot probleem, want hoe moet hij zijn huidige wagenpark vervangen? Laten we eerst eens beginnen met zijn wagenpark voor te stellen: een BMW 528i van de F11-generatie en een Porsche 911 Carrera S (997). Daar is niet veel mis mee, naar onze mening.

Maar Diederik wil toch graag wat nieuws. Hij belieft graag een snelle en ruime auto met het liefst (minimaal) zes cilinders. Hij heeft al gekeken naar twee auto’s van merken die al in zijn garage staan. De eerste is een BMW 5 Serie (540i Touring) en de tweede is een Porsche Cayenne. Op zich prima auto’s, maar Diederik wil weten wat er nog meer te krijgen is naast die twee Teutonen. Maar natuurlijk, dat zoeken we graag voor je uit.

De wensen en eisen van Diederik in een tabel:

Huidige /vorige auto's: BMW 528i Touring (F11) + Porsche 911 Carrera S (997) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 100.000 Jaarkilometrage: 25.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor een nieuwe auto Gezinssamenstelling: 4 volwassen Voorkeursmerken /modellen: Duitse merken No-go modellen / merken: Franse auto’s

Het gaat om een compleet nieuwe auto ditmaal. Daarom doen we dit advies even anders dan anders. Want de prijs van een nieuwe auto is makkelijk te vinden: die zoek je gewoon op. Iedereen weet echter dat een vanafprijs slechts het begin is. Daarom hebben we geprobeerd om met de aanbevelingen van vandaag zo dicht mogelijk bij het budget te komen, een ton in euro’s in dit geval. Niet alleen ter vermaak, maar ook om aan te tonen dat de ene auto van een ton de andere niet is.

Audi SQ5

Vanafprijs: € 96.130

Je zou denken dat je in de showroom van Audi alle kanten op kan met maar liefst 100.000 Eckermen. Nee, absoluut niet. De ruimste optie met een beetje power en een zespitter is de Audi SQ5 (rijtest). In principe is er niet veel mis met de SQ5. Het is een prima crossover met een aangename 3.0 zescilinder turbomotor. Qua ruimte houdt het niet over, maar achterin zit je beter dan in een gelijkwaardige S4 (rijtest). Aangezien het een ‘S’-model is, is de uitrusting iets beter voor elkaar dan bij de gewone Q5 (rijtest). Maar stel je er niet teveel van voor. Een setje leuke velgen, een aangenaam kleurtje, lederen bekleding en een ‘Pro-Line’ pakket (met items die een beetje Kia al standaard heeft) doen de prijs al naar 110.000 euro opdrijven. Dat is prima, maar niet voor een auto die ‘op zich wel aardig is’.

De afgebeelde Audi SQ5 is optioneel voorzien van metallic lak en kost rijklaar € 98.701,00

BMW 540i (G30)

€ 70.713

De standaardkeuze en niet zonder reden. Het is moeilijk om de splinternieuwe 5 Serie (rijtest) te negeren, want het is waarschijnlijk de beste keuze. De motor is een juweeltje: de zes-in-lijn is uiterst gecultiveerd en levert vermogen en koppel te over. Meer heb je absoluut niet nodig; dit is nog echt ouderwets genieten. Als bonus wordt je getrakteerd op een aangenaam geluid dat alleen een zes-in-lijn kan voortbrengen. De 540i is standaard niet super-luxe uitgevoerd. Alle nodige veiligheids-features zitten er wel op, maar items om de auto op smaak te brengen zijn (prijzige) opties. De vanafprijs van de 540i valt relatief mee, dus je kan een M-Sportpakket, High Executive pakket en een paar opties bestellen en je zit nog steeds flink onder het budget. De 5 Serie Touring (rijtest) met dezelfde motor is aanzienlijk duurder: een 540i in Touring-uitvoering is automatisch een xDrive. Of je dat wenst is een twee, maar de Touring wordt er wel aanzienlijk duurder van. Nadelen: de 5 Serie is een beetje gewoontjes. Persoonlijk zou ik er zelf niet mee zitten, maar de andere auto’s in deze lijst hebben net even wat meer smoel.

De afgebeelde BMW 540i is voorzien van een aantal pakketten (High Executive, M-Sport, Audio et cetera) en kost rijklaar € 86.170,00

Infiniti Q70 Hybrid Premium Executive

€ 75.375

Een buitenbeentje, deze Infiniti. Op zich wel terecht, want deze auto voldoet voornamelijk aan de eisen die gesteld worden in Azië en de Verenigde Staten. Dat kun je ook zien aan het uiterlijk: een kloeke auto met veel ronde vormen en veel chroom. Ergens maakt dat deze auto wel cool. De enorme Q70 scoort op een paar punten erg goed. De ruimte is meer dan uitstekend, het comfort staat op een zeldzaam hoog niveau en de uitrusting is super: eigenlijk zit alles erop. De prestaties zijn eigenlijk meer dan in orde. Sterker nog, we moesten dit even dubbelchecken: deze Infiniti gaat gewoon in 5,3 seconden naar de 100 km/u en dendert door naar een begrensde 250 km/u. Enige nadeel: standaard ligt er 18″ onder, die fraaie 20″ velgen zijn af-fabriek niet te bestellen. Kan de dealer vast wel voor je fiksen als accessoire.

Deze afgebeelde Infiniti Q70 Hybrid Premium Executive is voorzien van alle opties die we konden aanvinken en kost rijklaar: 83.090

Jaguar XF-S

€ 98.350

Wil je iets meer lol achter het stuur, dan moet je even kijken naar deze Jaguar. De XF (rijtest) is typisch zo’n auto die er op de plaatjes wel OK uitziet, maar in het echt serieus fraai is. De korte overhang, de lange wielbasis, die gestrekte daklijn: dit is gewoon een mooie auto. Voor een ton is het mogelijk om te kiezen voor een ‘S’, deze is een stuk duurder dan ’30t’, maar dat is stiekem een viercilinder. De XF-S heeft een dikke V6 met mechanische compressor, goed voor 380 pk. Met die extra paarden is de Jaguar XF-S niet eens zo veel sneller dan de Duitser tegenstrevers, maar biedt de auto wel een unieke beleving. Vaak wordt gezegd dat het interieur niet op het niveau is van een Mercedes en dat klopt ook, maar veel scheelt het niet en het is allerminst storend.

De afgebeelde Jaguar XF-S heeft geen opties en kost rijklaar: € 100.870

Lexus GS450h F-Sport Line

€ 86.145

De Lexus GS is een schromelijk onderschatte auto. Mede daardoor wordt de auto niet vaak meegenomen op shortlist van potentiële klanten. Dat is heel erg zonde, want de GS is een uitstekende keuze. Ook als competente sedan stelt de auto niet teleur, volgens (veelal buitenlandse) media minimaal op het niveau van de Duitsers. Zelfs Wouter was er erg over te spreken tijdens deze rijtest. Sterker nog, hij raadde eerder aan om naar een ‘reguliere’ GS te kijken in plaats van een GS-F, die zichzelf dankzij zijn atmosferische motor compleet uit de markt prijst. Het uitgebreide navigatiesysteem is nogal wennen, maar hey: het zit er in elk geval standaard op! Sterker nog, eigenlijk zitten alle opties er wel op. Die relatief hoge prijs lijkt zich dus wel te rechtvaardigen.

De afgebeelde Lexus GS450h F-Sport heeft alle mogelijke opties (het glazen dak dus) en kost rijklaar: € 90.195,00

Mercedes-Benz CLS450 4-Matic

€ 96.998

Als je een 911 en een grote D-segmenter inruilt op één auto die alles moet kunnen, zou je denken aan een Panamera. Helaas, helaas, zelfs de meest standaard-uitvoering met instapmotor en achterwielaandrijving zit al ver boven de ton. De CLS is een ander uitstekend alternatief uit Stuttgart. Eerste voordeel: de auto is compleet nieuw (hier op video). Dat lijkt een vreemd voordeel, maar bij dit soort fashion-statements is het leuk om de eerste te zijn. De auto is gebaseerd op de techniek van de Mercedes-Benz E-Klasse (rijtest), maar hoogstwaarschijnlijk een stukje sportiever afgestemd, iets waar Mercedes-Benz telkens beter in wordt. Nadeel: de uitrusting is redelijk karig en de opties zijn duur. Voor 100.000 euro koop je niet veel CLS. Een andere optie is om te kijken naar een Mercedes E400 of een E43 AMG voorraadauto.

Deze Mercedes-Benz CLS450 4-Matic is voorzien van metallic lak en kost rijklaar: € 99.356

Porsche Macan S (

€ 95.258

De enige nieuwe Porsche in het budget met plaats voor vier volwassenen. De Macan (rijtest) wordt nog wel eens verguisd vanwege het feit dat het een crossover is. Accepteer je dat dit nu eenmaal de situatie is, dan kun je niet anders concluderen dat de Macan in zijn klasse de beste is. Om deze auto simpelweg ‘Q5 met Porsche-logo’ te noemen, is te kort door de bocht. Deze Macan S heeft nog een Porsche motor met een PDK-bak. Ook heel erg Porsche is de afstemming van het onderstel en de remmen. Dit is een auto waarmee je echt een goed potje kunt sturen. Er zijn sportsedans die minder sportief zijn dan deze Macan. Ook hierbij geldt: de Macan is kaal uitgerust en de opties zijn erg duur.

De afgebeelde Porsche Macan S is voorzien van wielnaafafdekking met gekleurd Porsche embleem en kost rijklaar € 99.987

Volvo S90 T8 Twin Engine R-Design

€ 71.165

Ja, we hebben het gelezen. Je wilde graag een zescilinder. Minimaal. Dat is ook begrijpelijk, want een zespitter geeft nu eenmaal meer rust. Maar een elektromotor geeft nóg meer rust. De Volvo S90 (rijtest) is op papier een uitstekend alternatief: dik 400 pk, uitstekende prestaties en zeer ruim. Nog een voordeel is dat de prijzen net even wat vriendelijker zijn. Voor dik 70 mille koop je een R-design. Deze is standaard een stuk completer uitgerust dan de Duitse tegenstrevers. Doe je daar nog een lading opties overheen, zit je nog steeds dik onder de ton. Op die twee cilinders na is het heel lastig om te zien waar die 20 mille extra bij de concurrentie voor nodig zijn.

De afgebeelde Volvo S90 T8 R-Design is voorzien van alle opties én pakketten die aangevinkt konden worden en kost € 92.835

YOLO: Doe het niet! Vervang alleen de BMW

Zo’n 10-12,5 mille bijlappen na verkoop van de 528i

Natuurlijk is het leuk om te dagdromen wat je kunt kopen voor een ton. Zoals je kunt zien valt het eigenlijk een beetje tegen. Zeker als je voor je voorkeur gaat (Duits), dan is de keuze gewoon karig. De 5 Serie is een topper, maar bij de andere Duitsers ben je enorm veel geld kwijt voor uiterst kale auto’s. Het is niet zo dat ze enorm waardevast zijn: op alle auto’s zul je flink afschrijven en je mag blij zijn als je na drie jaar en 75.000 km nog de helft terugkrijgt. Reken er in ieder geval niet op. Juist als je niet Duits gaat zijn er opties waar je wel waar voor je geld krijgt. Dus laat een ander de afschrijving doen. Ten eerste: het is zeer onverstandig om op dit moment een 997 Carrera S te verkopen. Die zijn nu het minste waard. Niet dat je over twee jaar het dubbele krijgt, maar de prijzen zijn nu op hun laagst. Desnoods zet je hem in een loods, zo’n 911 kun je altijd wel verkopen. De 997 generatie is ook zeer gewaardeerd in tegenstelling tot de 996. Prima investering die je al hebt gedaan.

Dus wat dan te doen: koop een groot slagschip. Dat kan van alles zijn: 7 Serie, S-Klasse, XJ of Lexus LS. Even struinen op AutoTrack leverde bijvoorbeeld deze Audi A8 4.2 FSI quattro op. In deze auto heeft iemand anders al de afschrijving voor je gedaan. Je krijgt echt heel veel waar, voor relatief weinig geld. Want 30 mille voor een topklasser met dik 350 pk, vierwielaandrijving en een lading elektrische gadgets is eigenlijk geen geld. Helemaal niet als je je bedenkt dat deze A8 (rijtest) minder dan een ton heeft gelopen. Ten opzichte van je eigen 528i heb je een aanzienlijk luxere, ruimere en snellere auto. Het is een beetje afhankelijk van de staat, kilometers en uitvoering van je huidige 528i, maar met een beetje mazzel hoef je slechts 10 – 15 mille bij te betalen. Houd je dik 80 mille in de pocket. Besteed je dat uit aan een grondige onderhoudsbeurt voor de A8 en de 911 + een goede poetsbeurt en je hebt misschien wel de ideale garage. En voldoende cash voor onderhoud, onvoorziene kosten en diverse vakanties. Plus een nieuwe sauna. De kinderen kunnen nu wél naar het IVA. En een diamanten halsband voor Bommel de Golden Retriever. Iedereen blij!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!