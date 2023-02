Zo vergroot je de range, zonder grotere accu

Vergroot de range, klinkt goed. Maar kan dat ook zonder enorme accu’s te gebruiken?

Het zal jullie wel zijn opgevallen dat je met een elektrische auto iets meer rekening moet hebben met hoe je rijdt. Want een klein stukje omrijden kan een groot verschil maken of je de bestemming in een keer haalt of dat je 20 minuten moet laden. Nu is het altijd goed om er even bij stil te staan hoeveel energie je verbruikt. Het is net als met de grote flacons wasverzachter. In principe heb je maar een beetje nodig, maar die opening is expres zo groot gemaakt zodat je meer verbruikt.

Ford komt nu met het tegenovergestelde van de enorm open flacon. We weten het, dit is een zeldzaam slechte analogie, maar we kunnen het initiatief waarderen. Wat is het precies? Nou, Ford verbetert de actieradius van EV’s, maar zonder dat dit ten koste gaat van het gewicht of de inzittenden. Dat doen ze met hun CEVOLVER- programma, in dit geval met een Transit bedrijfswagen:

Vergroot de range

Dat doet het op detailniveau. Er zijn geen schrikbarende oplossingen, maar als je erover nadenkt vraag je je af waarom fabrikanten dit niet eerder hebben gedaan. In dit geval gaat het specifiek om verwarming. Het is koud buiten en je hebt van een elektromotor nauwelijks warmte. Dus moet je die genereren en dat kost energie, dus acteiradius. Er zijn twee dingen van belang. Ten eerste: waar ga je iets verwarmen en de tweede vraag is hoe?

Bij Ford gaan ze gebruik maken van oppervlaktewarming. Daarmee heeft het merk uit Dearborn een test gedaan met de Ford E-Transit. Daarbij werden specifieke delen van de auto verwarmd. Denk aan de hoofdsteun, armsteunen, deurpanelen en uiteraard het stuurwiel. De filosofie erachter is simpel: zo verwarm je wat je wil verwarmen. Normaal gesproken zet je de verwarming vol aan om warme knuistjes te hebben, maar een verwarmd stuurwiel doet hetzelfde met minder energie.

Maar er zijn meer maniertjes

Daarnaast gebruikt testte Ford nog een paar foefjes. Ondanks dat een elektromotor nauwelijks warmte afgeeft, is er wel degelijk iets van warmte dat met een warmtewisselaar alsnog gebruikt kan worden om het interieur (of de accu) op te warmen. Ook handig is de eco-routebepaling. Deze houdt rekening met de laadpalen onderweg.

Toegegeven, dat heeft Tesla al een jaartje of, eh, 10? Maar alle kleine beetjes helpen. Tenslotte is er een hoop gedaan op het gebied van accu-management. Het conditioneren van de accu en aandrijflijn wordt met Smart Fast Charging en Powertrain Conditioning geregeld. Verwacht deze features van het CEVOLVER-programma op termijn op productiemodellen van Ford.

